«hyphea», RAMZi

La compositrice montréalaise Phoebé Guillemot (RAMZi) nous fait faire un nouveau tour de son jardin sonore avec hyphea, album imaginé comme la bande sonore d’un documentaire sur les champignons élaboré par le réalisateur Frédéric Lavoie, mais conçu dans l’espoir d’échapper aux contraintes liées aux restrictions durant la pandémie. Que ce soit en raison du rapport à l’image ou simplement par évolution naturelle, les grooves de Guillemot nous paraissent ici plus délicats, dépouillés, et leur conception semble mieux équilibrée entre les sonorités naturelles des percussions et celles des synthétiseurs — c’est particulièrement réussi sur la planante Megafauna en milieu d’album, les harmonies sinueuses de claviers et de guitare se faufilant entre les tablas. Et, comme toujours, la touche psychédélique de la musicienne colore et illumine son alliage de breakbeats et de house au tempo modéré, assorti de basses bien dodues. Joviale, touffue, chaleureuse, cette musique défie les journées qui raccourcissent.

hyphea ★★★ 1/2 Électronique RAMZi, Music from Memory