«Sarclo le bouquin», Sarcloret

Ah le beau ! Le cacadeau ! Le cadeau Sarclo. Voilà le coffret à coffrer pour mieux se libérer, l’objet de désir qu’il faut offrir ET s’offrir pour mieux jouir. Encore faut-il un peu souffrir pour l’obtenir, mais bon, ainsi va la chienne de vie. Paru sans qu’il y paraisse en Europe francophone, distribué en catimini par Inouïe Distribution (ceci explique cela), enfin parvenu chez nous à la rame, exemplaire par exemplaire, le grand oeuvre de Sarcloret, le plus savoureusement malodorant chansonnier non affiné jamais osé en Suisse romande, nous parvient enfin. À savoir : quatre disques, 55 titres qui respirent la vie quand on se met le nez dedans, et les quelque 200 pages les plus salutaires qui soient, fichu beau foutoir de rimes riches sans additifs chimiques, sécrétions assorties de commentaires salutaires et de textes nourrissants. La verve du champion de la déconnade tendre et de l’amour beau comme (l’ancien) « Larousse à la page des avions » est sans limite. Votre bonheur pareillement le sera, et vous en dégoulinerez de joie.

Sarclo le bouquin ★★★★★ Coffret Sarcloret, Éditions Cousu mouche