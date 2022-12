«Pesnopoïka», Halo Maud

Plus de quatre ans après un premier album salué par la critique, Je suis une île, et une succession d’EP, l’autrice-compositrice-interprète française Halo Maud (également membre de Melody’s Echo Chamber et de Moodoïd) est de retour en ce début d’hiver avec Pesnopoïka. Cet ensemble court de quatre morceaux intrigue d’abord par son titre. Le mot « pesnopoïka » désigne en effet, en langue bulgare, une chanteuse particulièrement talentueuse qui chante lors des mariages. Un seul mot, donc, qui prédit, peut-être, une musique aussi douce et éclatante qu’une histoire d’amour et qui se confirme à l’écoute — avec une ravissante harmonie. La pièce maîtresse qui donne son nom au mini-album est ainsi un charmant ver d’oreille où le rythme nébuleux des synthés et des guitares électriques saturées coule le long de la voix franche de l’artiste. Si la première chanson est en français, le reste est quant à lui un amalgame d’anglais quasi dansant et de musique instrumentale très planante. Une très jolie suite !

Pesnopoïka ★★★ Pop Halo Maud, Heavenly Recordings