«Le chanteur libre», Sylvain Lelièvre

On reconnaît la photo qui illustre le spectacle-hommage Qu’est-ce qu’on a fait de nos rêves ? (qu’on reprendra aux Francos en juin 2023). C’est la couverture du livre des paroles du chansonnier : même titre. Produit dérivé, alors ? Plutôt bouteille à la mer, plus ou moins à la dérive. On ne sait jamais, ça pourrait être trouvé, ouvert, écouté, entendu… ravivé ! Le fait est que cette compilation répond à un besoin : commencer quelque part. Découvrir la poésie chansonnière si pertinente et si discrète de Sylvain Lelièvre. Ceux qui savaient savent, on a l’intégrale, le livre Toi l’ami, le coffret des Chansons retrouvées, les fidèles sont au poste, vingt ans après sa disparition dans les airs, soixante après ses premiers pas au concours Chansons sur mesure. Mais pour qui n’aurait pas encore été voir avec lui La basse-ville, pour qui n’a jamais reçu de lui une Lettre de Toronto, il y a désormais ce florilège de 20 titres. « Y a pas plus beau métier que de tenir parole », chantait l’ami Lelièvre en 1997. Tenons parole pour lui.

Le chanteur libre ★★★★ Compilation Sylvain Lelièvre, Productions Martin Leclerc