Rymz n’a pas voulu être qu’un artiste

Deux ans après le succès de Petit Prince, Rymz revient à la charge avec Un jour de plus au paradis, un nouvel album qu’il présente comme le plus « accessible » de sa discographie, coréalisé par le vieux complice Farfadet et KNY Factory du duo Banx & Ranx. En entrevue avec Le Devoir, le rappeur nous parle des périls du surmenage, de sa « vie de renard », de son ancienne « salle de démolition » et du « rêve de p’tit gars » qu’il a enfin réalisé : donner un concert à l’Expo agricole de Saint-Hyacinthe.

« C’est le plus gros événement en ville, raconte Rymz. Mes parents ont été longtemps séparés, mais lorsqu’ils sont revenus ensemble, ils ont déménagé près du lieu où se tient l’Expo agricole. Les rues sont envahies, tous les villages environnants y participent, c’est aussi là que les jeunes se tiennent l’été, deux semaines pour se sentir lousse. Toute la ville y est — c’est sûr que si tu te pointes à l’Expo, tu vas y croiser ton ex ! »

Le 30 juillet dernier, après l’atelier d’initiation à la traite des vaches et la compétition de tire de tracteurs, l’enfant prodige de Saint-Hyacinthe, l’un des MC les plus populaires de la scène rap québécoise, montait enfin sur la grande scène de l’Expo agricole pour faire chanter ses fans. On les entend d’ailleurs sur le refrain de l’extrait Hometown, sur lequel Rymz revendique fièrement ses origines montérégiennes.

« Ils ne m’avaient même pas contacté, c’est moi qui les ai appelés, avoue le rappeur. Je leur ai dit : “Heille, j’aimerais trop ça jouer à l’Expo agricole, c’est un rêve de p’tit gars et en plus, j’en profiterais pour tourner mon clip”, et ils ont accepté. » La rythmique de Hometown est signée Farfadet, un autre digne représentant de la scène hip-hop de « S-T-H », comme le rappe Rymz, qui habite à Montréal depuis une quinzaine d’années. « J’ai enregistré des chansons avec des gars de Montréal », comme Imposs, dont la voix graveleuse enjolive Top (Farfadet y apparaît aussi), « on n’est pas si différents que ça », même s’ils ont grandi dans des milieux différents. « Le Québec, c’est le Québec, on vit tous un peu les mêmes choses. On finit par se rejoindre quelque part. »

Dans l’irrépressible besoin d’aller jusqu’au bout de ses rêves et de son plein potentiel, par exemple. C’est ça, la « vie de renard », la Génération VDR, titre du projet rap-rock collaboratif avec le chanteur D4vid Lee lancé lors des dernières Francos, ou la VDR Life, comme il nomme la chanson qui clôt son nouvel album et sur laquelle il rend hommage à « l’original renard », Karim Ouellet : « La VDR, c’est la ruse, explique-t-il. C’est réussir à tirer son épingle du jeu, même si tu n’es pas le plus riche, ni le plus fort, ni le mieux placé dans la vie. C’est réussir à prendre un pas de recul pour mieux se positionner, c’est bien utiliser les cartes dans ton jeu pour gagner la game. »

Une vie d’espoir, quoi, message que lance Rymz depuis ses débuts et qui agit comme un phare dans la grisaille des situations qu’il décrit dans ses textes. Rymz a, depuis 15 ans, le ton grave, les mots douloureux, et encore sur Un jour de plus au paradis, même sur les chansons plus pop.

« C’était le défi que je me suis lancé pour cet album, aller ailleurs, musicalement », sans trahir le ton, la personnalité construits au fil des albums. « J’en ai écrit des tonnes de chansons plus dures et plus profondes, mais je les ai laissées de côté pour plutôt offrir un album plus “présentable”, pour ainsi dire, une première en ce qui me concerne », dit-il en remerciant son ami Yannick Rastogi, alias KNY Factory, qui signait la musique de son succès Adam et Ève, tiré dePetit Prince. « C’est une des chansons qui avaient le mieux fonctionné. Yannick, il fait de la pop dans la vie ; je lui ai dit : “Faut que t’amènes ta touche dans mon univers.” Ça a donné un album plus accessible. »

Artiste ET éducateur

En début d’album, la chanson Hédoniste est sans doute la plus pop que Rymz ait enregistrée : « J’te l’dis depuis l’départ, j’suis qu’un hédoniste / J’ai choisi la vie d’artiste, tu peux me traiter d’égoïste », chantonne-t-il dans ce refrain ne disant pas tout de la vie d’artiste de Rymz, qui n’a pas tiré un trait sur son métier d’éducateur spécialisé auprès des jeunes en difficulté.

« Artiste et éducateur, l’un n’empêche pas l’autre et en fait, chez moi, l’un ne peut vivre sans l’autre, assure Rymz. Et je le réalise encore plus aujourd’hui : j’ai plein de collègues éducateurs qui se tapent des dépressions et des burn-out ces temps-ci. Je leur dis : “Écoute, tu ne prends pas assez soin de toi, de la seule vie que tu possèdes, tu te brûles au travail, ça n’aide personne.” Il faut trouver l’équilibre. Et j’explique ça aux jeunes : c’est possible de vivre sa vie en étant bien, pas juste vivre pour le travail, ou pour quelqu’un d’autre. »

« Alors, oui, je mène la vie d’artiste, mais pas comme dans les clichés. Je ne travaille pas à temps plein [comme éducateur], mais je rentre travailler régulièrement et je conserve encore ma folie, ma liberté, mon côté juvénile, des choses que je reconnais rarement auprès de mes collègues. C’est ça, pour moi, la liberté. » Vivre comme un hédoniste, mais garder les pieds sur terre en côtoyant des jeunes qui ont besoin de son aide, et lui de l’inspiration que ceux-ci lui insufflent pour écrire des chansons comme Les oiseaux seuls, du nouvel album. « Avant, je travaillais avec les enfants ; aujourd’hui, je travaille avec des ados. Je trouve cela plus poignant, ils vivent avec des problèmes qui viennent me chercher émotionnellement. »

L’album lancé, Rymz mijote une tournée le printemps prochain, avec escale en Europe, accompagné sur scène par son ami D4vid Lee, qu’on entend sur la chanson J’dérappe. « Il a été mon coloc pendant quatre belles années — on avait un appartement assez spécial avec, dans le sous-sol, une salle de démolition et du matériel pour faire de la musique. » Une salle de démolition ? « Ouais, on ramassait des objets qu’on trouvait dans la rue — des vieilles télés, des toasters — et on les cassait au sous-sol, on avait aussi des haches et des couteaux à lancer. On jammait aussi, c’est comme ça qu’on s’est mis à la musique. C’est ce que j’aime avec D4vid, notre liberté musicale — et c’est un vrai hédoniste aussi, le gars qui me suit dans mes niaiseries, et vice versa. On est comme des gamins ! »

Un jour de plus au paradis Rymz, Joy Ride Records. L’album sera lancé le 9 décembre.