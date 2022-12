«Barque», Isla Oiseau

Pour son premier micro-album, le duo franco-argentin Isla Oiseau, formé par Wanda Rhodes et Billy Jet Pilot, convie les auditeurs dans son univers gorgé de soleil où le glissement des doigts sur la guitare et les synthés est semblable au doux clapotis des vagues. Barque est ainsi un ensemble de cinq chansons pop en français dans lesquelles se mêlent la désinvolture d’un morceau comme Voyage en Italie de Lilicub et la délicatesse, la lucidité et le charme de la vie de couple — parfois bancale —,qui est une source inépuisable d’inspiration pour Isla Oiseau. En réalité, ce EP nous emmène dans l’intimité d’un road trip musical pensé par le groupe, empreint de la tiédeur des tropiques. Selon Isla Oiseau, le bleu du ciel est ici aussi pénétrant que l’amour et la mélancolie, comme on peut le percevoir dans les grisants Les wagons solitaires, Le diable au corps et Visage blanc. Addis Abeba, enfin, le titre qui clôt l’aventure Barque, est un léger et agréable coup de chaud. Un joli coup de foudre aussi.

Barque ★★★ 1/2 Pop Isla Oiseau, Kidderminster Records