«Ma patrie», de Bedřich Smetana, Václav Luks

Affiche la plus originale de l’année : le plus célèbre ensemble baroque tchèque ouvre le Printemps de Prague 2021 avec Ma patrie. On peut avoir envie de sourire, mais cette partition de 1882 est contemporaine à d’autres (4e Symphonie de Brahms, 3e de Bruckner) que des « baroqueux » abordent. Si l’idée est bonne (et Norrington l’avait eue), le problème se perçoit bien vite. Dans la salle Smetana, choisie plutôt que le résonant Rudolfinum, il est très probable que le concert de l’excellent musicien Václav Luks ait été captivant, mais cela ne se traduit pas au disque, car l’image reste trop distante et globale pour qu’on savoure réellement le travail d’articulation, les volumes et la plus value des timbres. En lieu et place de nouveauté, il y a certes quelques sonorités intéressantes, par exemple au coeur de Šárka, mais surtout beaucoup de « moins ». Moins d’impact et de densité sonore, moins de sourdes menaces au début de Tábor (épisode aussi affecté par la gestion minimaliste du vibrato), moins de grandeur fervente et de poids. CD expérimental.

Bedřich Smetana ★★ 1/2 Classique Ma patrie, Collegium 1704, Václav Luks, Accent ACC 24378