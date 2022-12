«Heyday», RJ LeBlanc

Pour le compositeur, leader de groupe, contrebassiste et enseignant à la Faculté de musique de l’Université McGill Rémi-Jean LeBlanc, il s’agit d’un quatrième album en forme d’hommage à ses amours musicales et professionnelles. Pilier de la scène jazz québécoise, LeBlanc s’est entouré de ses proches pour enregistrer ce Heyday imprégné du son jazz fusion de Weather Report : Jérôme Beaulieu et Rafael Zaldivar au piano et aux chatoyants synthés, Erika Angell (Thus Owls) et Elizabeth Shepherd au chant sur quelques superbes pièces, pour ne nommer qu’eux. Tout doux et lumineux sur Flamme et Casa Perdida en ouverture, intime sur Chanson pour Marguerite, superbe ballade sur laquelle LeBlanc s’accorde toute la place voulue et en fait un brillant usage, jazz-rock sur Into the Sun et Childlike (pour Roland). LeBlanc mélange les styles, sa direction musicale traçant un trait entre le son fusion des années 1970 et le jazz contemporain, qui lie élégamment le tout. Au coeur de l’album, la longue Saturnale a même le goût du calypso. De quoi freiner l’arrivée de l’hiver.



Heyday ★★★ 1/2 Jazz RJ LeBlanc, Multiple Chord Music/Bent River Records/Diese Onze Records