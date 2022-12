«Tout seul comme un grand», Émile Bilodeau

De nulle part, telle une floraison tardive d’automne anormal, voilà qu’un quatrième album surgit. On n’a pas vu la chose germer, puisque l’artiste l’a fait, le titre le dit, « tout seul comme un grand ». Émile a tout écrit, tout composé, tout joué, avec le champion Ghislain-Luc Lavigne pour seul témoin de console. Liberté extrême néanmoins, comme la chanson d’ouverture (Le succès suck) l’exprime sous forme de dangereux ras-le-bol : évoquer Dedé Fortin en dit long. Il est pareillement question de distance et de fuite dans Loin, de « sevrage […] dans le désert » sans Google (Questions), du besoin de baisser son propre son dans M’arranger, du désir de réconcilier la guitare avec l’arbre d’avant (Séquoia). Les chansons, à base de grattage juste assez habillé, s’avèrent efficaces presque malgré elles : le talent d’Émile se déploie sans frénésie, espaçant les airs pour mieux les laisser résonner. C’est l’album de la chanson buissonnière, le plus facultatif et, par là, peut-être bien le plus important.



Cliquez ici pour découvrir un extrait.

Tout seul comme un grand ★★★★ 1/2 Chanson Émile Bilodeau, Bravo Musique