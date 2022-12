«Impressions poétiques» d’Antonín Dvořák, Leif Ove Andsnes

Les Poetické nálady (Poetic Tone Pictures en anglais) sont un cycle de 13 pièces composées en 1889. Pour Leif Ove Andsnes, remarqué chez Sony pour ses deux récents volumes Mozart, il s’agit du « grand cycle oublié de la musique pour piano du XIXe siècle ». Juste instinct : longtemps délaissés, les cycles de pièces de 3 à 5 minutes, dominés par Les saisons de Tchaïkovski, attirent à nouveau les pianistes, leur donnant la possibilité de mettre en lumière moult atmosphères. Avec Dvořák, le pianiste erre dans un Vieux château (III), s’amuse à décrire une Danse des lutins (VIII) ou s’évade dans une Rêverie douloureuse (VI). L’heure des Impressions poétiques, déjà magnifiquement servies par plusieurs Tchèques, dont Radoslav Kvapil, est donc sans doute venue, tant cette habile musique aux relents de folklore de la Bohême (Chant de printemps et Ballade paysanne) est « aimable », au sens propre. Sur un piano très brillant, que l’on aurait aimé plus chaleureux et mordoré, Leif Ove Andsnes se laisse aller à la poésie du moment avec un tact exquis.

Antonín Dvořák ★★★★ Classique Impressions poétiques, op. 85. Leif Ove Andsnes (piano), Sony 19439912092