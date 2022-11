La chanteuse de Fleetwood Mac, Christine McVie, est décédée

La chanteuse du groupe Fleetwood Mac, Christine McVie, qui a composé certains des succès du groupe britannique, est décédée mercredi. Elle avait 79 ans.

« Il n’y a pas de mots pour décrire notre tristesse devant le décès de Christine McVie. Elle était vraiment une personne unique, spéciale et talentueuse au-delà de toute mesure. Elle était la meilleure musicienne que l’on pouvait avoir dans son groupe and la meilleure amie que n’importe qui pouvait avoir dans sa vie », a écrit la formation musicale sur son compte Twitter. « Elle sera très manquée. »

Christine McVie a joint le groupe pop-rock britannique en 1970. Elle a par la suite contribué à la composition de certains des plus grands succès de la formation, tels Little Lies, Everywhere, Don’t Stop, Say You Love Me ainsi que Songbird.

