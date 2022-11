Lou-Adriane Cassidy, Lydia Képinski et P’tit Belliveau brillent au GAMIQ

Dans le plus équitable des galas musicaux du Québec, Lou-Adriane Cassidy, Lydia Képinski et P’tit Belliveau ont brillé, la première en remportant le prix Artiste de l’année, les suivants en récoltant deux prix Lucien chacun. Les organisateurs du Gala alternatif de la musique indépendante du Québec (GAMIQ), qui s’est tenu au théâtre Plaza dimanche soir, ont également salué le travail du compositeur et guitariste René Lussier, qui rééditait plus tôt cette année son chef-d’oeuvre Le trésor de la langue originalement paru en 1989, en lui décernant son prix Lucien Hommage.

Les catégories phares de la cérémonie ont rejailli sur les musiciennes de notre scène, à commencer par Lou-Adriane Cassidy, Artiste de l’année. Une récompense qui lui revenait tant pour son album Lou-Adriane Cassidy vous dit : Bonsoir paru en novembre 2021 que pour le spectacle qu’elle a présenté en tournée ces derniers mois, l’une des meilleures performances scéniques d’un artiste québécois auxquelles nous avons assisté cette année.

L’autrice-compositrice-interprète Tamara Weber fut consacrée Révélation de l’année (son dernier projet, le mini-album Février, est paru à l’été 2021), alors que le Lucien Espoir 2023 a été remis au duo pop Bibi Club, formé d’Adèle Trottier-Rivard (voix, claviers) et Nicolas Basque (guitare), qui a présenté son premier album en août dernier.

Pour son album Depuis, Lydia Képinski a récolté le Lucien de l’Album pop, puis celui du Vidéoclip (à budget) pour le court métrage accompagnant l’extrait MTL me déteste, tiré du même album. La quantité de vidéoclips soumis à l’organisation du gala fut telle qu’elle a décidé de créer de nouvelles catégories pour faire plus d’heureux gagnants. Ainsi, P’tit Belliveau en a décroché deux, pour Vidéoclip – Animation pour la chanson RRSP / Grosse pièce, un délirant stop motion signé Vincent Bilodeau, et pour le Vidéoclip – WTF illustrant la chanson J’feel comme un alien, encore plus délirant que le premier, n’en doutez point.

Puis viennent les récompenses pour albums (et mini-albums) dans une multitude de genres musicaux témoignant de la richesse de notre production musicale indépendante. Gros Mené s’empare du Lucien de l’Album rock pour Pax et Bonum, alors que celui de l’Album punk revient à Fuck Toute pour le torride Coké Computer. Dans la catégorie Album métal, gloire aux vétérans B.A.R.F. pour leur album Région sauvage. L’excellent groupe Choses Sauvages repartira avec le Lucien de l’Album indie rock (pour Choses Sauvages II), tandis que le prix EP indie rock sera remis à Allô Fantôme. Elephant Stone récupère le prix de l’EP rock pour Le voyage de M. Lonely dans la Lune, alors que celui de l’Album ou EP post-punk / post-rock est remis au trio Yoo Doo Right pour A Murmur, Boundless to the East, paru en juin dernier.

Au rayon folk, Natasha Kanapé remporte le Lucien du meilleur mini-album pour Nui Pimuten, alors que celui de l’Album folk revient à Mon Doux Saigneur pour Fleur de l’âge. L’auteur-compositeur-interprète country folk Ben Claveau reçoit quant à lui le Lucien de l’Album country, pour l’autoproduit La route est longue jusqu’au top, et Les Tireux d’roches, celui du projet Trad de l’année pour Tapiskwan Sipi.

Les musiciennes s’approprient également les grands honneurs dans les catégories rap : Godspeed: Elevated est sacré Album rap, une dernière distinction pour son autrice Naya Ali, qui remportait il y a quelques semaines le Félix de l’Album de l’année – anglophone, remis par l’ADISQ. Le Lucien de l’EP rap de l’année est revenu à la révélation Magi Merlin.

Le quartet Jazz Street Boyz lançait en avril dernier son album JSB3, sacré hier soir Album jazz. Enfin, le Winston Band a remporté le Lucien Album (ou mini-album) monde (pour Enwèye à Lafayette), Clay and Friends celui de l’EP Pop (Aguà), le groove band instrumental de Québec Ping Pong Go le Lucien Expérimental, Super Plage le Lucien Électro (Électro-vacances) et Les Hôtesses d’Hilaire, Lucien Hors-Québec pour l’album Pas l’temps d’niaiser.