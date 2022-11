Le chanteur sino-canadien Kris Wu condamné à 13 ans de prison en Chine

Un tribunal chinois a condamné vendredi la vedette pop sino-canadienne Kris Wu à 13 ans de prison pour des accusations de viol.

Le tribunal de district de Chaoyang à Pékin a déclaré que M. Wu avait été condamné à 11 ans et 6 mois pour un viol en 2020 et à 1 an et 10 mois pour le « crime d’avoir rassemblé une foule pour se livrer à la promiscuité sexuelle » lors d’un événement de 2018 au cours duquel lui et d’autres auraient agressé deux femmes qu’ils avaient enivrées.

Le tribunal a déclaré que les trois victimes de l’affaire de viol étaient également ivres et n’étaient pas en mesure de consentir.

Il a déclaré qu’une peine combinée de 13 ans avait été convenue et que M. Wu serait immédiatement expulsé après avoir purgé sa peine.

« Selon les faits […], la nature, les circonstances et les conséquences néfastes du crime, le tribunal a rendu le jugement ci-dessus », a déclaré le tribunal dans un communiqué en ligne.

Un diplomate canadien était au tribunal pour entendre la condamnation, a-t-il ajouté.

Kris Wu a également été condamné à une amende de 600 millions de yuans (environ 112 000 $CA) pour évasion fiscale puisqu’il aurait sous-déclaré des revenus provenant notamment de spectacles et de publicités.

Le procès en juin de l’ancien membre du groupe sud-coréen EXO, âgé de 32 ans, a été fermé au public pour protéger la vie privée des victimes.

M. Wu est détenu depuis août 2021. La police avait ouvert une enquête en réponse à des commentaires en ligne selon lesquels il aurait « attiré à plusieurs reprises de jeunes femmes » pour qu’elles aient des relations sexuelles, selon un communiqué de la police à l’époque.

Cette année-là, une adolescente l’avait accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec elle alors qu’elle était ivre. M. Wu, connu en chinois sous le nom de Wu Yifan, a nié l’accusation.

Kris Wu a grandi à Guangzhou, en Chine et à Vancouver, en Colombie-Britannique.