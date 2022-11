Le 24 novembre 1971, Oscar Peterson et ses accompagnateurs s’arrêtaient en Suisse, et Radio Zurich y était pour la postérité. Pour la première fois, l’enregistrement de ce concert apparaît chez les disquaires ; Peterson, 46 ans, est alors au sommet de son art, et ce soir-là dans une forme exceptionnelle. Le trio qu’il forme le temps de cette tournée est particulièrement intéressant parce que transitoire : à la batterie, le brillant Louis Hayes, qui l’accompagnera régulièrement à partir de 1965, alors qu’à la contrebasse s’amenait une recrue de 25 ans, Niels-Henning Ørsted Pedersen, qui restera fidèle au Montréalais pendant 15 ans. Hayes fait rouler les tambours en ouverture, le jeune Danois prend tôt un premier solo, puis on entend les applaudissements : le pianiste s’amène sur scène et prend le contrôle de cette foudroyante interprétation de The Lamp Is Low — qu’est-ce qu’il en met, Oscar ! La technique, la précision, le swing, les notes giclent de ses doigts ! Au milieu du récital, il interprète seul Young and Foolish et A Time for Love de manière aussi experte qu’attendrissante. Un précieux enregistrement.

On a Clear Day, The Oscar Peterson Trio – Live in Zurich, 1971 ★★★★ Jazz Oscar Peterson Trio, Mack Av.