«Symphonie no 9» de Mahler, Simon Rattle

Voici la troisième version de la Neuvième de Mahler sous la direction de Simon Rattle. Son intégrale EMI comprenait un concert de 1993 avec le Philharmonique de Vienne, au son un peu global et gonflé dans les graves. Il l’avait refaite à Berlin en 2007, interprétation de beaucoup de carrure, logique et intelligente, mais soulignée à gros traits, comme pour montrer la rutilance de l’orchestre. Ici avec son nouvel ensemble bavarois, il y a plus de détachement. Le chef anglais n’a rien à démontrer, et de ce fait, la musique coule davantage, avec une sorte de sincérité nouvelle, plus humaine et donc plus touchante. Cette souplesse s’accompagne d’un plus grand fondu sonore, ce qui pourra étonner ceux qui attendent des mouvements centraux très carrés. Mais la beauté des couleurs de l’orchestre (le plus beau du monde !) est telle que cette interprétation surpasse la berlinoise et, par sa cohérence et son naturel expressif, se range parmi les grandes Neuvièmes de Mahler : Karajan, Giulini, Bernstein, Haitink.

Gustav Mahler Classique Orchestre symphonique de la Radio bavaroise, Simon Rattle, BR Klassik 900 205