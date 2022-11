«Myth Between», Una Rose

Rosie Long Decter, la moitié du duo montréalais Bodywash, dévoile Una Rose, son projet musical en solo, avec un premier EP de dream pop réjouissante. Les six chansons de Myth Between sont ainsi une succession de bonbons sonores, à la fois délicats et profonds, colorés par la voix candide de cette artiste au talent prometteur. L’ensemble s’ouvre avec Resolutions, un titre à la présence aérienne et gracieuse de synthés qui annonce une suite tendrement mélancolique, mais pas dépourvue d’ambition pour autant. Preuve en est avec la douce énergie d’Una Rose qui flotte sur des ballades comme Laughing Matter, In the Garden Digging et Wanted It to Be. Quant aux deux autres pièces de l’EP, plus solaires peut-être, Party et Either Way, elles font fleurir une naïveté réconfortante en nous et donnent envie de danser le sourire au bord des lèvres. Myth Between est un disque qui, sans aucun doute, saura séduire celles et ceux qui aiment la musique de Beach House, une touche de légèreté en plus.



Myth Between ★★★ 1/2 Pop Una Rose, indépendant