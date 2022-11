«Tempus», Pole

Tempus fugit, sauf en écoutant le travail du compositeur allemand Stefan Betke. En vingt-cinq ans d’expérimentations technos et dub minimalistes, il semble avoir découvert comment suspendre le temps, ses grooves délicats nous plongeant dans un tel état que les écouter nous soustrait momentanément à la frénésie de notre existence. Tempus, son neuvième album, y parvient sans toutefois insister sur l’effet hypnotique de la répétition qui traverse son oeuvre, introduisant dans ses nouvelles compositions l’idée d’imprévisibilité en s’inspirant des codes du jazz. Jusqu’à employer les sonorités naturelles du piano et de la batterie acoustique, pour le plus bel effet — la finale en beauté de Grauer Sand, l’une des plus dub de l’album, le piano qui harmonise la chanson-titre et Allermannsharnisch en finale d’album. Betke, autrefois réputé pour ses sonorités frigides, voire cliniques, ajoute une couche d’âme et d’abstraction à cet album en donnant presque l’impression d’improviser en studio avec un trio.

Tempus ★★★ 1/2 Électronique Pole, Mute