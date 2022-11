«Faut toujours faire comme les grands», Les Petites Tounes

Pour évaluer un nouvel opus des vétérans québécois de la chanson pour enfants, rien de mieux que de l’écouter avec une jeune personne qui a été bercée sur leur classique Prout-prout. La volontaire recrutée par Le Devoir, une habituée du répertoire des Petites Tounes, s’est déhanchée avec beaucoup de ferveur sur les titres les plus dansants de cette nouvelle cuvée de ritournelles amusantes, qui flirtent avec le funk, la polka, le reggae et le rock’n’roll, dont la jouissive Monörteil, délicieux pastiche de Motörhead. Contrairement au précédent album Dans l’univers, qui explorait la thématique spatiale, ce huitième album en presque 30 ans de carrière de la formation n’a pas de fil conducteur particulier. Outre quelques portraits de personnages (Ziggy, Jeannot Chicoine, avec la participation d’Émile Bilodeau), il y est question de voyage en bateau, de recette de gâteau, de jeux d’espion et des « aléas » du vieillissement sur la chanson-titre, la préférée de notre jeune « critique », qui donne 4 étoiles à l’ensemble. Le Devoir modère à 3 étoiles.

Faut toujours faire comme les grands ★★★ Jeunesse Les Petites Tounes, Ambiances Ambiguës