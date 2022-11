«Kel Tinariwen», Tinariwen

On la reconnaîtrait entre mille, la musique de Tinariwen. Même celle presque inconnue, et d’autant plus précieuse, qui refait surface plus d’une trentaine d’années après sa parution sur cassette uniquement. Kel Tinariwen serait ainsi l’album fondateur du groupe de blues touareg venu du Sahara malien, puisqu’il s’agit de son premier enregistrement en studio. Aujourd’hui, Tinariwen offre la réédition de ce dernier, conjointement à celles d’Aman Iman et d’Imidiwan, deux de ses précédents disques sortis durant les années 2000. Kel Tinariwen est donc l’occasion de revenir aux origines sonores de la formation qui, en 1991 déjà, promettait un avenir fécond et généreux. À l’Histoire et Mas Azalene Wi Amoutenene sont ainsi deux magistrales chansons qui ouvrent cet ensemble dont la rareté appartient désormais au passé. On se réjouit également de pouvoir se délecter de Matadjem Yinmexan, d’Ayat Sendad Eghlalane et de Tenidagh Hegh Dejredjere, dans lesquelles les riffs de Tinariwen résonnent avec les synthés typiques de la fin du millénaire.

Kel Tinariwen ★★★★ 1/2 Blues Tinariwen, Wedge