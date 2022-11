Yannick Nézet-Séguin récolte cinq nominations aux prix Grammy

Le nom de Yannick Nézet-Séguin a résonné à cinq reprises mardi lors du dévoilement des nominations de la 65e cérémonie de remise des prix Grammy – qui se tiendra le 5 février 2023 à Los Angeles –, signe de la reconnaissance dont jouit aujourd’hui le pianiste, chef de l’Orchestre Métropolitain et directeur musical du Metropolitan Opera de New York (MET). Le compositeur et réalisateur Kaytranada, ainsi que le groupe Arcade Fire, ont chacun décroché une mise en nomination.

À titre de directeur du MET, Nézet-Séguin se voit attribuer deux des trois nominations dans la catégorie de l’Enregistrement d’opéra pour Eurydice du compositeur Matthew Aucoin et Fire Shut Up in My Bones de Terence Blanchard.

Sa direction de l’enregistrement du Requiem de Verdi lors de l’événement The Met Remembers 9 / 11 lui mérite une citation dans la catégorie Performance chorale, puis, celle de l’événement A Concert for Ukraine, présenté le 14 mars dernier, une autre dans la catégorie Meilleur compendium classique. Enfin, à titre de pianiste accompagnateur, son nom est associé à celui de la soprano Renée Fleming, nommée dans la catégorie Album vocal solo classique pour Voice of Nature – The Anthropocene, édité par Decca.

Le talent musical québécois s’illustre également dans trois autres catégories. Récipiendaire de deux Grammy en 2021 dans les catégories Meilleur enregistrement dance / électronique et Album Dance / électronique, Kaytranada (Louis Kevin Celestin) est à nouveau en lice dans la catégorie du Meilleur enregistrement dance / électronique pour la chanson Intimidated, duo avec la chanteuse H.E.R. tiré du EP du même nom. Pour sa part, l’album WE d’Arcade Fire a été retenu dans la catégorie de l’Album de musique alternative ; il aura fort à faire pour battre l’un des quatre autres albums en lice, ceux de Björk, Wet Leg (qui décroche trois nominations, dont celle du Nouvel artiste), Big Thief et Yeah Yeah Yeahs.

Soulignons enfin le travail des compositeurs et réalisateurs québécois Demy & Clipz (Étienne Gagnon et Steve Martinez-Funes), avec qui la star du reggaeton Bad Bunny partage l’honneur de ses deux mises en nominations dans les catégories Album musica urbana et la prestigieuse Album de l’année pour Un Verano Sin Ti. Dans cet album, Demy & Clipz ont travaillé à la production musicale de la chanson La Corriente.

Beyoncé part en tête de la récolte de prix avec neuf mises en nomination, suivie par Kendrick Lamar (huit), Adele et Brandi Carlile (sept chacune). Lizzo, Future, Mary J. Blige et ABBA sont également en bonne position dans la course aux statuettes.