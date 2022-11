Sylvie Paquette salutaire au Petit Outremont

Il n’y a pas de hasard. Quand la fin du monde montre sa vilaine bobine, Sylvie Paquette est là, pour nous rappeler qu’il y a « des éclaircies, des accalmies », comme elle le chante dans sa chanson d’entrée, ce samedi soir au Petit Outremont. Oui, du beau et du bon dans cette vie. Faut-il rappeler qu’il y a six ans, presque jour pour jour, nous étions avec la même Sylvie au Lion d’Or le terrible soir où Trump entourloupa l’Amérique. Heureusement qu’on a pu partager ensemble notre terreur devant le trou grand ouvert qui menaçait de nous engloutir : double grâce, elle avait la poésie d’Anne Hébert en chansons pour nous lancer des filins.

Et voilà que son retour sur une scène montréalaise se passe alors qu’on calcule encore les votes des élections américaines de mi-mandat et que Trump, malgré l’avalanche de poursuites judiciaires et d’enquêtes incriminantes, vient d’annoncer qu’il veut rempiler en 2018. Sylvie, Sylvie, chère Sylvie Paquette, sais-tu seulement à quel point tu tombes à pic… pour nous empêcher de couler ?

Au plus près d’elle

Elle précise que c’est un spectacle « à la carte », spectacle qu’elle ne prévoyait pas de faire, mais qu’à l’invitation de Coup de coeur francophone, elle a monté parce que l’occasion était à saisir et qu’il n’y a vraiment pas de hasard dans la vie. Le meilleur autant que le pire arrivent, c’est tout. Ça permet donc à Sylvie Paquette de faire vivre son mini-album du printemps, un disque pour son amoureuse décédée du cancer, ode à « la résilience ».

Elle en parle beaucoup, plus que prévu. « On devait tout enchaîner de manière effrénée », ironise-t-elle : « Je devrais donner des conférences… » Chose certaine, elle abolit toute distance et on pense à nos proches, et plusieurs pensent à sa compagne (nous l’avons connue et aimée aussi). Cocon d’amitié que ce Petit Outremont.

L’accompagnement pas ordinaire — guitare, Frédéric Alarie pour la contrebasse, Guillaume Bourque aux clarinettes et Chloé Lacasse aux claviers — sert idéalement le propos, l’éclaire quand il faut, l’enveloppe quand il faut. Chloé chante aussi : bonheur que d’entendre Sylvie Paquette et elle harmoniser. C’est plus que beau : parlons de réconfort moelleux et tendre.

La marge de manoeuvre du bonheur

Pendant quelques chansons, Sylvie est seule avec sa guitare et nous. « J’suis capable, après tout », se dit-elle en nous le disant. Sa version de Garde-moi, chanson supérieurement belle que lui écrivit Daniel Bélanger, est aussi entière que la version studio pourtant très orchestrée. Ça se tient, une bonne chanson, quand le supplément d’émotion l’interprétation en dessine le vrai contour.

Ce spectacle préparé à peu d’avis est remarquable dans sa cohésion : le degré d’excellence des musiciens permet une marge de manoeuvre qui sied parfaitement à Sylvie Paquette. Quand elle se sent bien au point de s’amuser, ce qui ne lui arrive pas si souvent (même après trois décennies de chanson, l’aisance doit être gagnée), elle est capable de tout, faire rire autant que faire plaisir, ne rien retenir. Profitez-en : elle remet ça dimanche. Et Trump est loin d’être réélu. Beau coup final de ce 36e Coup de coeur francophone décidément très réussi.