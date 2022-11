«Her Loss», Drake et 21 Savage

Drake est aujourd’hui une figure si dominante de la pop qu’on en oublie qu’il fut d’abord un rappeur. Her Loss, une collaboration avec le MC d’Atlanta 21 Savage, sert opportunément à nous le rappeler — comme le faisaient ses fumants couplets offerts à l’artiste drill britannique Headie One sur Only You Freestyle (2020). À la différence que la passion, la rage et l’appétit semblent totalement absents de cette collaboration où les deux artistes sonnent blasés, 21 Savage jouant plutôt le rôle de faire-valoir de Drake, qui impose ses thèmes adulescents. Une vingtaine de compositeurs/réalisateurs collaborent à l’effort, qui conserve néanmoins une unité de ton, une ambiance finalement assez posée qui ne génère pas vraiment de chansons marquantes. Sinon More M’s, rythmique signée Metro Boomin (fameux, comme toujours), pour une raison toute chauvine : après les couplets de 21 Savage, Drake se pavane en rappant : « Skatin’ through this album like a Montreal Canadien ». Paraît que les fans torontois du rappeur de Toronto l’ont mal pris, ce qui nous fait apprécier davantage Her Loss.



Her Loss ★★★ Hip-hop Drake et21 Savage, OVO/Republic