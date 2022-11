«Les Possédés», pour la transe et les rencontres

Jusqu’au 13 novembre, le 23e Festival du monde arabe de Montréal propose performances, projections cinématographiques, ateliers et conférences, et, surtout, des rencontres. Comme celle qui se tiendra sur la scène du théâtre Maisonneuve samedi : Les Possédés, une création imaginée pour la première fois en 2006 et rééditée avec trois nouveaux talents, tous d’origine syrienne, les chanteurs Ahmad Azrak et Lena Chamamyan, ainsi le jeune compositeur Samer Saem Eldahr.

« Et c’est merveilleux comme projet, très inattendu, dans le bon sens du terme », nous dit au sortir d’une répétition celui qui y travaille depuis un mois. « On pourrait d’abord présenter cette création comme une rencontre intergénérationnelle », précise le compositeur, qui fait carrière depuis une douzaine d’années avec son projet électro-tarab Hello Psychaleppo.

La tradition sera incarnée par Ahmad Azrak, chanteur réputé pour sa maîtrise des styles folkloriques arabes (particulièrement les qoudoud aleppins), et par ailleurs vieil ami du père de Samer, à l’époque où celui-ci engageait des musiciens pour animer son restaurant d’Alep. La modernité arrivera par Lena Chamamyan, d’origine arménienne mais née à Damas, la soprano mariant les musiques traditionnelles arabes au jazz et à la musique classique.

Quant au cadet, Samer, connaissant son travail, on suppose qu’il y mettra du groove, du rythme et des instruments électroniques. « Et je crois que c’est là que la magie opère, dans cet amalgame d’esthétiques, dans notre manière de jouer avec les harmonies, spécialement le maqâm », ce système musical complexe aux gammes particulières et aux mélodies microtonales que l’on comparera aux râgas de la musique classique indienne, et qui se pratique de la Syrie à l’Égypte, le long de la côte méditerranéenne.

Les trois musiciens ont déjà été individuellement invités par le Festival du monde arabe de Montréal, qui, cette fois, les a conviés à une rencontre de création intitulée Les Possédés. « Le jazz, les musiques électroniques et ce genre musical arabe qu’on appelle tarab ont tous en commun, dans certains aspects de leurs rythmiques et de leurs orchestrations, une sensation de transe. C’est le but du projet — et lorsqu’on entre en transe, on est en quelque sorte possédé par la musique », relate Samer. Une quinzaine de musiciens accompagneront le trio sur scène.

Guitariste de formation, Samer Saem Eldahr (qui réside aujourd’hui en Turquie, après avoir vécu à Beyrouth et aux États-Unis) a joué dans différentes formations rock à Alep avant de se tourner vers la production musicale électronique : « Je jouais avec différents logiciels de création musicale, et simplement pour m’amuser, j’essayais d’ajouter des rythmes et des lignes de basse à des échantillons d’enregistrements de musique tarab. Mon projet est apparu de manière très naturelle. »

Trois albums entre 2013 et 2017 paraissent sous le nom Hello Psychaleppo, fusion de musique tarab et de techno, trance et dubstep. Il a ralenti le tempo sur ses plus récentes compositions, embrassant le groove boogie et électro-funk.

« Parce que je fais de la musique électronique, je sens que mon travail dépasse aujourd’hui les frontières du monde arabe. De plus, la diaspora s’y intéresse — ce son, électronique, est mondialement apprécié », et les saveurs arabes percolent de mieux en mieux dans le monde des musiques de club.

De Montréal, le collectif Laylit célèbre la diversité et la créativité des musiciens électroniques du monde arabe en organisant des fêtes ici et à New York ; à Londres, un collectif de producteurs d’événements similaires nommé Marsm organise des soirées régulières baptisées Hishek Bishek.

« Il était temps que le reste du monde découvre notre style de musique de club ! » se réjouit Samer, qui a enregistré une séance pour Boiler Room, la fameuse plateforme réservée aux musiques électroniques dansantes et aux DJ qui en font la diffusion. « Ma performance sera diffusée au courant de l’année prochaine, et, pour être honnête, je dirais que ça a marqué une étape dans ma carrière. Je peux t’assurer que notre communauté de musiciens a beaucoup de potentiel. Ce qui manque aux musiciens d’origine arabe, ce sont des plateformes pour nous faire entendre. »

Les Possédés Avec Ahmad Azrak, Lena Chamamyan et Samer Saem Eldahr, sous la direction musicale de Mohamed Masmoudi. Le 12 novembre, au théâtre Maisonneuve, dans le cadre du Festival du monde arabe de Montréal.