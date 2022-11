Pas d’hommage à Karim Ouellet: l’ADISQ s’explique 

Les réseaux sociaux se sont enflammés dans les deux derniers jours après que plusieurs internautes eurent dénoncé l’absence d’hommage à Karim Ouellet lors des Félix, dimanche. Mais l’ADISQ se défend d’avoir oublié le chanteur, retrouvé mort dans des circonstances tragiques en janvier dernier.

Par courriel, l’ADISQ a indiqué qu’une courte vidéo In Memoriam a été présentée lors du Gala de l’industrie la semaine dernière pour souligner les grands disparus de la dernière année. Ce segment mentionnait non seulement Karim Ouellet, mais également d’autres grands noms d’industrie qui ont rendu l’âme dans les derniers mois, comme Renée Martel, Paolo Noël ou encore la mythique attachée de presse Francine Chaloult.

Or, le Gala de l’industrie n’est pas diffusé à la télé. Il n’y a eu aucune mention de Karim Ouellet, ni d’aucun autre grand disparu, dans le premier Gala de l’ADISQ, à Télé-Québec, et dans la cérémonie de Radio-Canada du dimanche soir.

Cela fait « plusieurs années » que la vidéo In Memoriam n’est plus diffusée lors du gala principal, explique l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). L’association reconnaît cependant qu’il a été question de faire une exception cette année pour commémorer les décès de Karim Ouellet et de Renée Martel lors du gala animé par Louis-José Houde.

« Il a été question de diffuser deux capsules de 15 secondes au Gala du dimanche en mémoire de Karim Ouellet et de Renée Martel. En visionnant ces capsules, l’équipe artistique a jugé que le temps alloué et le rendu n’étaient pas à la hauteur de ce que ces deux artistes auraient mérité », a-t-on cependant conclu.

Le court segment nécrologique en noir et blanc présenté lors du Gala de l’industrie a tout de même été mis en ligne lundi sur le compte YouTube de l’ADISQ. Une forme d’hommage jugée encore une fois insuffisante, selon bien des internautes, en particulier ceux qui admiraient l’oeuvre de Karim Ouellet.

Ce n’est pas la première fois que l’ADISQ est critiquée pour ne pas avoir souligné le décès de personnalités de l’industrie comme il se doit. Ce fut le cas en 2016 pour les défunts chanteurs Bob Bissonnette, Pierre Lalonde et Lucille Dumont, qui n’avaient pas eu droit non plus à une mention lors de la grande cérémonie du dimanche soir.

Cela dit, les hommages envers Karim Ouellet se sont toutefois multipliés dans la dernière année. Un spectacle en son honneur a même été organisé lors des Francos en juin dernier.