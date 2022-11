Munya a le gène du bonheur

Un an pile après avoir lancé son premier album, Voyage to Mars, l’autrice-compositrice-interprète et réalisatrice Munya viendra enfin nous chanter ses jolies chansons pop, à l’invitation de Coup de coeur francophone. « Un an déjà, c’est fou ! » souffle-t-elle au téléphone, depuis Brooklyn, où elle réside. « En composant mon album en pleine pandémie, je me souviens d’avoir eu cette réflexion à propos des médecins, des infirmières, des gens en première ligne. Moi, j’écris de la musique : à quoi ça sert ? Mais après avoir lancé l’album, j’ai reçu beaucoup de messages de gens me disant que ma musique leur faisait du bien. J’imagine que c’est ça, mon rôle. »

On l’a dit et redit : la pandémie a compliqué la vie professionnelle des musiciens, Josie Boivin, alias Munya, peut en témoigner. « Je n’ai pas de chat, j’ai juste des valises » dans lesquelles elle vivait, nous expliquait-elle en mars 2019, au moment de lancer une compilation de ses premiers microalbums sur l’étiquette new-yorkaise Luminelle. Début 2020, son calendrier était maculé de dates de concerts, un peu partout en Amérique du Nord. Puis tout s’est arrêté.

« Ça a vraiment mis un frein à ma carrière, comme pour beaucoup d’artistes, déplore Munya. Je t’avoue que 2020 fut pour moi une année d’anxiété », ses collègues et elle se retrouvant face à l’inconnu. Finie, pour le moment du moins, la vie de nomade musicale. Il fallait défaire les valises. « J’ai composé de la musique dans mon petit appartement, une manière pour moi de m’évader de la réalité. »

Ainsi est né Voyage to Mars, un album dans lequel s’est réfugiée l’artiste, étant donné que la pandémie l’empêchait de retourner visiter ses amis à Montréal et sa famille au Saguenay. Ses chansons invitent à l’évasion, Munya, talentueuse mélodiste, nous berçant de sa voix douce dans une pop rêvasseuse aux relents sixties, sertie de synthés choisis. La belle voltige des orgues sur l’entêtante Pour toi et son rythme funk lent, la pop estivale de Boca Chica, le groove quasi house de Cocoa Beach, qui a tout récemment bénéficié d’un traitement chillwave orchestré par le compositeur et remixeur texan Neon Indian.

« Je vais t’avouer que [la création de Voyage to Mars] a quand même été difficile. Ce n’est pas que j’ai dû me forcer pour composer ces chansons, puisque écrire fut un peu ma thérapie, mais, en raison de la pandémie, j’ai traversé des moments plus sombres, alors que, normalement, je suis une personne très positive, très enjouée, j’ai le gène du bonheur, comme ma mère disait. » Cela s’entend dans la musique qu’elle crée et qui lui a permis de gagner le coeur du public américain, même si elle compose majoritairement en français.

Un nouvel album en vue

Pour son retour à Montréal à l’affiche du Coup de coeur francophone, Josie Boivin mijote un tour de chant essentiellement en français. Elle réserve ses toutes nouvelles chansons pour sa prochaine tournée, la musicienne étant présentement en pleine création de son prochain album. « Depuis le début de ma carrière, je travaille beaucoup seule. J’ai autoproduit et réalisé moi-même mes albums, j’y joue de presque tous les instruments, mais, cette fois, j’ai décidé de travailler avec un ami à moi, Kainalu, qui m’aide à réaliser les chansons — à distance, puisqu’il habite dans un autre État. »

Kainalu (Trent Prall), bassiste du groupe Djo, mené par l’acteur Joe Keery (le Steeve Harrington de la série Stranger Things), joue quelques pistes de basse sur Voyage to Mars et vient de lancer un album solo intitulé Ginseng Hourglass, sur lequel chante Munya. « J’ai vraiment hâte de pouvoir partager ce qu’on a fait jusqu’à présent, c’est vraiment cool, souligne Josie. C’est quelqu’un que j’admire beaucoup, il est tellement talentueux, je me sens choyée de travailler avec lui. »

« Il est encore trop tôt pour dire de quoi aura l’air ce prochain album, poursuit Josie Boivin, mais, musicalement, je veux me mettre au défi en sortant de ma zone de confort, en complexifiant mes compositions. Comme on est deux cerveaux à travailler sur le projet, je sens que la réalisation sera aussi plus complexe. Et si Voyage to Mars était mon échappatoire, le prochain parlera de mes origines, des femmes autour de moi, de ma mère qui m’a élevée, de qui je suis et d’où je viens. »

Munya sera en concert au Ministère le 11 novembre, avec Rayannah et DJ Nicolas Ouellet.