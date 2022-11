Hubert Lenoir triomphe au 44ᵉ Gala de l’ADISQ

« C’est mon victory lap ! » a lancé Hubert Lenoir en récoltant son premier Félix de la soirée. Consacré lors de l’édition 2018 du Gala de l’ADISQ grâce à son premier album solo, Darlène, Lenoir a dimanche soir réédité l’exploit en volant la vedette de la 44e édition de la cérémonie de remise des prix Félix, animée pour une 17e fois par l’humoriste Louis-José Houde, comme toujours à la hauteur. Ariane Roy fut sacrée Révélation de l’année, mais la surprise de la soirée est venue du côté de Salebarbes, qui a battu les chouchous du public — Les Cowboys Fringants, Les Trois Accords et 2Frères — pour s’emparer du Félix Groupe ou duo de l’année.

Sur trois des dix Félix distribués dimanche soir à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts était gravé le nom de Lenoir. D’abord, celui de l’Artiste de l’année — rayonnement international, qu’il a reçu en remerciant le public québécois, parce que, le rayonnement international, « faut bien que ça commence quelque part » ! Puis celui de l’Artiste masculin de l’année et, enfin, celui de l’Auteur ou compositeur de l’année, pour les chansons de l’album Pictura de ipse : Musique directe, paru en septembre 2021.



Ses remerciements furent tantôt réfléchis — « Je pense que tout le monde écrit des chansons à longueur de journée sans s’en rendre compte ; je pense que, peut-être, mon plus grand talent, c’est d’y être attentif », a-t-il dit en recevant le prix de l’Auteur ou compositeur de l’année -, tantôt jouissivement vulgaires, comme en acceptant celui de l’Interprète masculin de l’année, invitant par la même occasion le milieu à s’ouvrir au travail des musiciens évoluant dans des genres musicaux perçus comme différents.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

En lice dans onze catégories (artistiques et techniques), le musicien en aura finalement remporté sept, après le compte de ceux récoltés plus tôt cette semaine pour l’Album de l’année — alternatif, Album de l’année — choix de la critique, Collaboration internationale de l’année (avec la Française Bonnie Banane) et Arrangements de l’année, remis conjointement aux collaborateurs Félix Petit, Gabriel Desjardins, Marius Larue et Julyan. Faste année pour le musicien, dont le dernier album avait été retenu pour les finalistes du prix de musique Polaris, remporté par le Montréalais Pierre Kwenders.

Grande gagnante de l’édition 2021 du Gala de l’ADISQ, l’autrice-compositrice-interprète Klô Pelgag s’est à nouveau illustrée en remportant le prix du Spectacle de l’année (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs), catégorie bondée avec neuf autres candidatures — les concerts de Gab Paquet, Émile Proulx-Cloutier, Ariane Moffatt et Vincent Vallières, entre autres —, une manière de souligner la reprise complète du milieu du spectacle musical, après deux longues années de restrictions sanitaires.

Révélation de l’année

Dans la catégorie Révélation de l’année, l’une des récompenses les plus attendues de la soirée, la victoire d’Ariane Roy est d’autant plus spectaculaire que l’autrice-compositrice-interprète de Québec se mesurait à des pointures jouissant tantôt de la faveur de la critique, comme Étienne Coppée et Natasha Kanapé, d’autres d’un vif succès populaire, comme La Zarra (reconnue en France) et Jay Scøtt.

Ce dernier, qui s’est fait connaître au Québec comme la passerelle entre la pop, le folk et le hip-hop, avait remporté mercredi dernier le premier Félix de sa carrière dans la catégorie Album de l’année — folk (pour Ses plus grands succès). On l’a revu au podium dimanche soir : Jay Scøtt a écrit et interprété avec FouKi la méritoire Chanson de l’année, Copilote — un doublé pour cette chanson ayant valu au réalisateur Phil Chagnon le Félix du Vidéoclip de l’année, visionné plus de 4,2 millions de fois sur YouTube, décerné lui aussi lors du Premier gala mercredi dernier.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Le prix de la Chanson de l’année fut le premier de la soirée à être remis, par nulle autre que Ginette Reno, qui s’était éloignée des projecteurs après avoir été hospitalisée l’automne dernier. Émue, elle a remercié l’auditoire avant de dévoiler le nom de la chanson gagnante, s’apercevant au même moment qu’elle avait oublié ses lunettes de lecture : « Et la chanson est… Capitole, de Funky et Jay Scøtt ! » a-t-elle alors annoncé ! L’erreur était pardonnée avant même que FouKi et Scøtt mettent le pied sur scène, après un de ces petits moments qui font la magie des galas télévisés.

La victoire de Salebarbes dans la catégorie Groupe ou duo de l’année fut inattendue, compte tenu des poids lourds que le quintette trad-cajun affrontait, comme Les Cowboys Fringants (cinq fois lauréats dans cette catégorie, ils défendaient leur titre remporté en 2021), 2Frères (gagnants en 2016 et 2018) et Les Trois Accords, à qui ce Félix a toujours échappé. Victorieux mercredi dernier du Félix Album de l’année — rock, Bon Enfant complétait la mise en candidature. À défaut du Félix Hommage qu’il mérite à l’aube de ses 40 ans d’existence, l’ADISQ a invité le légendaire groupe métal Voivod, internationalement reconnu, à présenter le Félix du Groupe ou duo de l’année.

Déjà sacrée gagnante dans la catégorie Album de l’année — langues autochtones pour son excellent Waska Matisiwin, l’autrice-compositrice-interprète atikamekw Laura Niquay est montée sur scène pour aller chercher le Félix de l’Artiste autochtone de l’année, autre catégorie chaudement disputée avec les collègues Beatrice Deer, Samian, Scott-Pien Picard et Natasha Kanapé, laquelle était également en lice dans la catégorie Révélation de l’année.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Citée dans quatre catégories, l’autrice-compositrice-interprète Roxane Bruneau a connu une récolte plus modeste que celle de l’année dernière, alors qu’elle remportait quatre Félix ; pour une seconde année de suite, Bruneau a gagné dimanche soir le trophée de l’Interprète féminine de l’année. Enfin, Les Cowboys Fringants se sont vu décerner le Félix de l’Album de l’année — succès populaire, prix autrefois nommé Album de l’année — meilleur vendeur, pour la bande sonore originale du film L’Amérique pleure. Le vingt et unième Félix en tout pour les Cowboys !

Distinction entre « prestation » et « performance »

Dans son monologue d’ouverture, Louis-José Houde a d’abord évoqué la gifle contre Chris Rock lors de son amination du gala des Oscars, puis l’imprévue irruption de Guillaume Lemay-Thivierge durant celui des Gémeaux animé par Véronique Cloutier. L’animateur a prévenu l’auditoire salle qu’il disposait de ses propres gardes du corps… les 2 Frères ! Houde a ensuite évité les blagues dirigées aux artistes présents, aiguillant plutôt son humour vers la reprise des spectacles et la distinction à faire entre « prestation » et « performance », avec une enfilade d’exemples fort bien trouvés. « Ce soir, on joue à guichets fermés et à visage découvert ! » a-t-il enfin envoyé, aussi ravi que nous d’un retour à la quasi-normale.

Le gala s’est ouvert sur une performance plus concise que par les années passées, d’abord avec un court numéro du Quatuor Esca, qui accompagnait ensuite Cœur de Pirate ; Patrice Michaud a ensuite interprété son succès Vous êtes ici, accompagné par une quarantaine d’enfants qui sautillaient et chantaient avec lui. En clôture, Hubert Lenoir a donné le genre d’explosive et imprévisible performance qui a fait sa réputation, mais ce Gala de l’ADISQ aura surtout été marqué par celles de Lisa LeBlanc et Édith Bultler, exubérantes et rassembleuses, et celle, puissante, des rappeuses Naya Ali et Sarahmée, accompagnées de danseurs. Les téléspectateurs ont également pu profiter des performances de Corneille, Bruno Pelletier et Mario Pelchat et des artistes en nomination pour le prix Révélation de l’année, entre autres.