Richard Séguin de retour dans notre maison de musique

Des poings levés, des acclamations l’accueillent. Ce serait caricatural si ce n’était si spontané, si sincère. La réaction de Richard Séguin est pareillement heureuse, très manifestement heureuse. Ça fait longtemps, après tout. « Ça fait cinq ans ! » précise Richard sans qu’on lui demande. On doit ressentir la même chose. L’espace. L’absence. Un certain vide en dedans. ll répète pour que ce soit encore plus vrai : « Pas de scène depuis cinq ans ! » Pas n’importe quelle scène, en plus. On est à L’Outremont, autant dire qu’on se retrouve à la maison.

La maison de musique des années 1970, la place où l’on enregistrait les « live », là où ça se passait, au temps où les maisons étaient achetables et souvent habitées par des artistes de la chanson québécoise. François Cousineau, Luc Plamondon, Kate McGarrigle, Carole Laure et Lewis Furey, plein d’autres. Au temps où le quartier n’était pas encore arrondissement, Outremont pas encore annexée à la France.

Un grand village en ville

Richard a beau parler de son village et ses 98 habitants, son St-Venant-de-Paquette où « on connaît le nom de tous les chats », la sensation de réintégrer nos pénates est forte. Le besoin de se sentir là, encore là, envers et contre tout, est impérieux. Les chansons se reçoivent comme des gens qu’on aime et qui nous manquaient plus qu’on ne le pensait. Rebonjour Rester debout ! Salutations Sous les cheminées ! Console-nous donc avec Pleure à ma place… Qu’est-ce qu’on leur laisse ? pose à nouveau la question qui compte et la nouvelle chanson Chemins forestiers y répond, en colère !

La voix de Richard Séguin, si belle, si douce, si bienfaisante, peut se lever, forte, notes de grand vent qui fouette. Ça nous fait du bien, nous vivifie. Ça lui fait du bien aussi, de toute évidence, fallait que le méchant sorte. Faut que les frustrations soient ventilées, il en va de la suite, la survie de l’espoir. Quand arrive Double vie, le premier hymne de la soirée, puissante avec le soutien d’un groupe de musiciens comme il n’en avait pas eu depuis longtemps (en duo avec son fidèle Hugo Perreault, c’est très bien, mais il y a une ferveur accrue en groupe), on retrouve notre Richard Coeur-de-Séguin, le paladin de nos rêves, le chevalier ardent. Richard qui sourit à pleines dents et il en a beaucoup, ça resplendit, ça redonne confiance. Ça donne même envie de mordre dans les mots.

Le lieu réapproprié

Le lit est fait pour un triplé de nouveautés qui, nées dans le doute, s’affirment, se lèvent : Tout près des trembles, On voudrait et Puisque. La salve des hymnes qui suit en est nourrie, le souffle de Richard Séguin est revenu et remplit notre théâtre Outremont réapproprié. L’ange vagabond et Journée d’Amérique peuvent produire leur plein effet, faire battre les coeurs et exalter les âmes.

Sans aucun doute, ce sera au moins aussi rassembleur et porteur ce vendredi au même endroit, et partout en tournée ensuite. Et après ? On verra de quel bois on sera chauffés. Flamme ravivée.