Louise Attaque nous observe en musique

Louise Attaque a visiblement envie de profiter plus longtemps des festivités soulignant le 25e anniversaire de la parution de son premier album, l’un des plus vendus de l’histoire de la pop française — presque trois millions d’exemplaires ! —, devancé seulement par un disque de Cabrel et un de Bruel.

En avril dernier, le trio donnait six concerts en une seule journée à l’Élysée Montmartre, reprenant intégralement l’album qui porte son nom et ses succès Ton invitation et J’t’emmène au vent. Il offre aujourd’hui Planète Terre, titre tirant le fil conducteur de « Louise observant ces humains dont on parle avec empathie, amour, et une certaine tendresse », précise Arnaud Samuel.

Retour en arrière, dès les premières mesures de l’austère Sortir de l’ordinaire, en ouverture d’album. La batterie rock, la voix distincte du chanteur Gaëtan Roussel, l’élan mélodique du violon. Ce violon, tenu ferme par Arnaud Samuel, signe distinctif de Louise Attaque ! Un groupe qui, comme aucun autre sur la scène musicale française, a su mêler chanson, folk et rock.

« Quelqu’un m’a influencé au début, raconte le violoniste. Quand j’étais petit, y’avait cet album qui tournait à la maison, Desire [1976], de Bob Dylan, avec Scarlet Rivera », la plus rockeuse des violonistes américaines, en évidence dès le classique Hurricane, qui ouvre l’album. « Scarlet Rivera faisait le contrechant tout au long de cet album, et, en fait, ça m’a donné la possibilité de réfléchir de la même manière. Le truc intéressant, c’est d’avoir pensé jouer de mon violon aussi en contrechant de Gaëtan. Mon violon circule beaucoup autour de sa voix, ce n’est pas tout à fait comme une partition de soliste, comme un guitariste électrique faisant un solo », dit-il en citant aussi l’influence du groupe rock alternatif français des années 1980 Passion Fodder.

Vous l’aurez deviné, on se sent sur cette Planète Terre comme dans nos souvenirs de cette fin des années 1990 où Louise Attaque était l’une des plus excitantes nouveautés de la scène francophone, dont la popularité avait tôt rejoint les berges du Québec — oui, Louise Attaque repartira en tournée l’an prochain, « et oui, on espère bien revenir vous voir, nous avons gardé de bons souvenirs de nos concerts au Québec », dit en souriant Gaëtan Roussel au bout de la caméra, assis avec ses Arnaud et Robin Feix.

Frères de musique

Le temps passe, le son du trio demeure, à quelques détails près.

« Au moment d’enregistrer notre deuxième album [Comme on a dit, en l’an 2000], raconte Arnaud, on s’était dit qu’on essaierait de faire différent, mais en respectant ce qui fait notre ADN : nos instruments acoustiques, la voix de Gaëtan, sa manière d’écrire et de faire sonner le français. Ça, c’est notre manière de travailler, on ne va pas faire violence et les éliminer pour faire changement. Par contre, l’intérêt d’un album, c’est de prendre un polaroïd du groupe pour voir où il est rendu, mais aussi de faire un album différent du précédent. Ensuite, il est vrai, [Planète Terre] sonne davantage comme notre tout premier. »

« Un autre journaliste utilisait cette formule : ces deux albums sont frangins, enchaîne Arnaud. Après, il faut entendre les détails : un son plus panoramique, des intervenants extérieurs qui ont mis quelques éclats à gauche à droite, là où on n’aurait pas eu l’idée d’en mettre — un solo de piano sur Sortir de l’ordinaire, par exemple. »

Sur le plan des thèmes, Louise Attaque observe, parfois d’un regard inquiet, notre monde et le commente. Ça non plus, ça n’a pas changé. Sur la rythmée La frousse, Roussel évoque la peur de l’engagement : « La frousse de t’embrasser ce soir / de ne plus sauter dans les flaques, l’espoir ». Sur la délicate Pas se voir, c’est l’individualisme et le manque d’empathie qui sont soulignés. Plus étonnante, sur une musique qui aurait pu avoir été enregistrée par le trio en 1997, Mon cher, aujourd’hui ma chère ose aborder l’identité de genre du point de vue d’un parent.

Juste après cette série de concerts d’avril dernier, les trois musiciens se sont enfermés dans un studio tous les jours pendant 25 jours pour voir ce qui en sortirait. « On n’a rien inventé, indique Roussel . La contrainte, ça bloque ou ça libère. » Et ça a libéré 11 maquettes de chansons. « Nous, ça nous a permis de nous retrouver. J’en retiens surtout l’expérience humaine », dit le musicien, qui lançait l’an dernier son quatrième album solo, Est-ce que tu sais ?.

« Gaëtan écrit en s’imprégnant de ce qu’il vit au moment d’écrire la chanson, ajoute Robin Feix. On arrive avec de petits bouts de musique existants, et les chansons prennent forme en notre compagnie studieuse. » Roussel : « On forme un groupe, et ce que ça a de joli, c’est que personne ne prendra la place de qui que ce soit et que les défauts de chacun s’intègrent à l’ensemble. C’est chimique, et, dans ce contexte, il ne faut pas faire de rétention, se dire : “Tiens, j’ai trouvé ça, je vais me le mettre de côté [pour mon projet solo].” Les chansons naissent dans un contexte précis, et il faut jouer le jeu. Sincèrement, et ça, j’y crois. »

Planète Terre Louise Attaque, sur étiquette Universal Music