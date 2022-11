«Songs Of Light & Darkness Written By Leonard Cohen», artistes divers

Après les tandems d’auteurs-compositeurs à la Leiber-Stoller, après les Graham Gouldman, Leon Russell et tant d’autres fournisseurs de chansons, il était grand temps que l’excellente et pertinente Songwriter Series s’occupe de notre Leonard. Ces compilations de versions sont toujours étonnantes, et le canon Cohen offrait une infinité de cibles atteintes. Si k.d. lang arrive en tête avec son interprétation de Hallelujah, ce sont les titres moins immédiatement célébrés qui nous intéressent le plus : You Know Who I Am, divinement gospel par Mama Cass ; So Long, Marianne, façon pop 1968 par l’acteur et animateur vedette Noel Harrison (fils de Rex) ; Priests par un Richie Havens plutôt mou du poignet (on croirait qu’il gratte agenouillé !) ; Closing Time en hymne par le groupe folk mythique Fairport Convention. Des reprises plus récentes émaillent le tout, Father John Misty autant qu’Anna Calvi se prêtant idéalement à la langueur du « longing » si amoureusement présent dans l’oeuvre. Indispensable florilège, cela va sans dire.

Songs Of Light Darkness Written by Leonard Cohen ★★★ 1/2 Archives Artistes divers, Ace Records