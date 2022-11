Lenoir prend une avance au Premier gala de l’ADISQ

Prélude au grand gala de dimanche sur ICI Télé, le Premier gala de l’ADISQ diffusé par Télé-Québec a couronné mercredi soir Hubert Lenoir, et distribué de méritoires Félix à Bon Enfant, Laura Niquay, Jean-Michel Blais, Jay Scøtt et Naya Ali, au cours d’une cérémonie réglée au quart de tour, farcie d’excellentes performances, un spectacle animé par Pierre Lapointe et Claudine Prévost qui devrait faire mentir les pronostics à propos de la pérennité des galas télévisés.

L’album PICTURA DE IPSE : Musique directe a d’abord valu à Lenoir le Félix de l’Album de l’année – alternatif, une catégorie particulièrement relevée dans laquelle se concourraient Les Louanges (pour Crash), Lysandre (Sans Oublier), Mon Doux Saigneur (Fleur de l’âge) et P’tit Belliveau (Un homme et son piano), des albums singuliers, inspirés et de haut calibre. Lenoir aura également coiffé Les Louanges, Lisa LeBlanc, Bon Enfant, Lou-Adriane Cassidy et les 2 Frères dans la catégorie Album de l’année – choix de la critique.

À chaque récompense, il prenait soin d’inviter son équipe de collaborateurs – et sa complice Noémie D. Leclerc charroyant une poche de hockey blanche servant à trimbaler ses Félix ! Du même album, la chanson Octembre, duo avec la musicienne française Bonnie Banane, lui a permis de remporter le prix de la Collaboration internationale de l’année. À ces trois prix s’ajoute celui récolté au Gala de l’industrie présenté plus tôt en journée pour Arrangements de l’année, un prix qu’il partage avec Félix Petit, Gabriel Desjardins, Marius Larue et Julyan. Lenoir est encore en lice pour trois autres prix à remettre au gala télévisé ce dimanche.

Lenoir le méritant a forcément laissé les collègues dans l’ombre, à commencer par Vincent Robert (Les Louanges), ressorti bredouille de ce Premier gala après avoir lancé l’exceptionnel Crash qui lui aura au moins valu deux Félix lors du Gala de l’industrie : Prise de son et mixage de l’année (remis à Jean-Bruno Picand et Nicolas Roberge) et Pochette d’album de l’année. La lutte sera chaude pour son dernier espoir d’un Félix dimanche, dans la prestigieuse catégorie de l’Auteur ou compositeur (trice) de l’année, catégorie dans laquelle il se mesurera à Lou-Adriane Cassidy, Lisa Leblanc (qui a remporté le Félix de l’album pop de l’année pour Chiac Disco), Salomé Leclerc et Hubert Lenoir, encore.

Puis il y eut ces premières victoires, certaines arrivant au bout d’un long parcours. Premier Félix pour Souldia, après vingt ans de carrière ? Amplement mérité, dans la catégorie de l’Album de l’année – rap, pour Dixque d’art, dixième album en carrière – le musicien a aussi offert une impériale performance durant la soirée, accompagné par la violoncelliste Julia MacLaine.

La joie d’un Jay Scøtt récoltant son premier trophée en carrière (Album de l’année – folk), la reconnaissance des batailleurs de rangées du rock québécois de Bon Enfant (Album de l’année – rock pour le superbe Diorama), la surprise dans le regard de la rappeuse Naya Ali montant sur scène chercher son Félix de l’Album de l’année – anglophone pour le puissant Godspeed : Elevated, la dignité d’une Laura Niquay promettant qu’elle serait encore là à chanter à 96 ans (Félix Album de l’année – langues autochtones), voilà le genre de moments qui justifient à eux seuls la survie des galas télévisés.

Gala s’étant déroulé avec une admirable précision, une animation polie de Lapointe et Prévost, de jolies mises en scènes et rencontres musicales, mais sans imprévus ou discours remarquables, exception faite du mot de Djely Tapa, chanteuse aux racines maliennes venue cueillir son Félix de l’Album de l’année – musiques du monde (faudra réfléchir à une meilleure appellation pour ce prix) avec ses collègues du trio Afrikana Soul Sister : « Je dédie ce prix aux 80 % d’immigrants qui travaillent, et aux 15 % en recherche d’emploi », a-t-elle lancé sous les applaudissements de l’auditoire. « Le Québec, c’est nous aussi ! »

Le Vent du Nord a célébré ses vingt ans d’existence au podium, récoltant le Félix de l’Album de l’année – traditionnel pour 20 printemps ; Jean-Michel Blais a empoigné son premier Félix en carrière pour Aubades, Album de l’année – musique instrumentale. Au rayon jazz, Carl Mayotte a été récompensé pour Escale, Lendemain de veille avec l’album country (Le party est pogné), Angèle Dubeau (Classique), Millimetrik (Électronique), TEKE : TEKE (Autres langues), Patrice Michaud (Adulte contemporain) et les Cowboys Fringants (Réinterprétation). Et parlant de réinterprétations, Damien Robitaille — le juke-box humain ! — a remporté le prix de l’Artiste de l’année ayant le plus rayonné sur le web ; il a remercié l’Internet, son inventeur « Mr. Net », ainsi que sa chienne Suki.

Des déceptions ? Bien sûr, comme dans tout bon gala. Soulignons surtout une incongruité : la catégorie Mise en scène et scénographie de l’année (présentée au Gala de l’industrie) opposait quatre metteurs en scène de spectacles musicaux à un humoriste… qui l’a remporté.

Ainsi, on a préféré la pomme aux quatre oranges. Cela ne sert ni l’humour ni la musique. Que l’on s’entête à récompenser des humoristes lors d’une soirée devant mettre la musique en valeur, sous prétexte que leurs producteurs sont aussi membres de l’ADISQ, soit, c’est, en partie, la mission d’une Association de producteurs de disques et de spectacles du Québec. Pourquoi alors ne pas créer deux catégories distinctes, l’une pour les humoristes (qui ont déjà leur propre tribune, le gala Les Olivier), l’autre pour les musiciens, lorsque vient le temps de récompenser le travail des metteurs en scène ?