Sault offre le cadeau musical de l’année

Depuis la parution de son premier album, en 2019, Sault suscite autant l’admiration des amateurs de soul, de funk et de R&B contemporain que leur curiosité, l’identité des membres du mystérieux collectif britannique faisant toujours l’objet de spéculations. Son dernier coup d’éclat : le 1er novembre dernier, il lançait simultanément cinq nouveaux albums comme « une offrande à Dieu », tous gratuits et disponibles sur son site Web, www.sault.global, à condition que l’on devine le mot de passe donnant accès au téléchargement, une offre valable pendant seulement cinq jours.

Au centre de la nébuleuse Sault se trouve le compositeur et réalisateur Dean Josiah Cover, alias Inflo, qui a assisté Adèle, Jungle, Little Simz et Michael Kiwanuka, entre autres, dans la réalisation de leurs projets musicaux. Qui d’autre fait partie de Sault ? Mystère.

On présume que les chanteuses et rappeuses Cleo Sol et Kid Sister gravitent autour d’Inflo et qu’elles ont participé à ces nouveaux albums. Quelque part parmi ces 56 chansons, on croit reconnaître la voix d’Anderson .Paak ; en tout cas, c’est assurément Little Simz dont la voix surgit au milieu du groove soul-jazz et des orchestrations de choeur dans Free, tirée de l’album Untitled (God). Et sans doute l’auteur-compositeur-interprète Jack Peñate que l’on repère, émergeant la voix noyée dans l’écho du groove soul psychédélique In the Air de l’album 11, possiblement aussi le singjay jamaïcain Chronixx ailleurs (sur la chanson Glory ?), les deux musiciens ayant collaboré à la chanson Angel, que Sault a dévoilée le 10 octobre dernier, six mois seulement après avoir lancé l’étonnant album de compositions orchestrales Air.

Spiritualité et dévotion

Celui-ci connaît une suite, intitulée Aiir : microalbum de cinq titres symphoniques, cuivres et cordes opulentes, 26 minutes propulsées par le choeur, très cinématographique. On imagine une représentation de la conquête de l’Ouest dans la cavalcade des violons et Hiding Moon. Pour leur part, les albums II et Untitled (God) — les thèmes de la spiritualité et de la dévotion sont communs aux cinq albums — ramènent cette fusion des genres afro-américains, soul, jazz, funk, rhythm and blues et hip-hop, que maîtrisaient déjà Inflo et ses collègues sur les quatre premiers albums de Sault, parus en 2019 et 2020, et avec cette distinctive palette sonore qui lève le nez sur les synthés au profit de vraies basses, guitares et percussions, habilement transformées par des effets de studio.

C’est tout bon, expertement réalisé, la soul inspirée, mais attardons-nous davantage au matériel des albums Earth et Today & Tomorrow, qui élargissent le spectre des référents musicaux du collectif. Sur Earth, Sault ramène les musiques populaires noires d’Amérique à leurs racines africaines, les motifs de tambours du continent colorant la majorité des pièces. L’afro-jazz spirituel, le gospel (sur l’épique The Lord’s With Me) et les rythmes afro-brésiliens (magnifique God Is In Control, chantée en portugais par on ne sait qui encore) magnifient les chansons. En revanche, Today & Tomorrow propose un funk électrique plus rock, limite punk (Money), que tout ce que Sault avait auparavant offert. Le groove carré, la guitare qui montre les dents, quelque part entre le funk minimaliste d’ESG et le punk qui groove de The Slits.

Ces cinq fameux albums seront encore offerts jusqu’au 5 novembre. Leur écoute est fortement recommandée, comme d’ailleurs le reste de la discographie de ce projet né dans la foulée du mouvement Black Lives Matters, et dont il se fait l’écho dans ses thèmes et ses propos militants. Mot de passe : godislove.

Aiir / Earth / Today &Tomorrow / Untitled (God) / 11 SaultForever Living Originals