Carotté a trouvé la bonne recette

L’édition 2022 du festival Coup de coeur francophone, qui s’ouvre ce soir par les concerts de Salomé Leclerc et de Richard Séguin, fera trembler le centre-ville samedi avec une affiche triplement bétonnée au Club Soda : les vétérans rockeurs de Groovy Aardvark et de B.A.R.F., ainsi que la (plus) jeune pousse Carotté, qui en profitera pour lancer son troisième album en carrière, Glouton gluten. On en parle avec son leader, Médé Langlois, compositeur, guitariste et agriculteur, qui cultive les liens entre le punk et la musique traditionnelle avec le même soin qu’il porte au maïs qu’il fait pousser sur ses terres ancestrales à Neuville, dans le comté de Portneuf.

« Ça a été une très bonne saison des récoltes, mais difficile en raison de la température, un peu spéciale — le printemps a été difficile, on n’a pas eu de mois de juin, la chaleur et de gros coups de pluie —, mais sinon, le monde a été au rendez-vous, les gens ont faim de bons produits frais et locaux », se réjouit Médé, un Langlois de la 11 génération de cultivateurs, à la tête de la Ferme Langlois et Fils et de son Économusée de la conserverie (son ketchup maison est fameux !), qui, après plus de six mois de labeur dans les champs sans prendre congé, s’apprête à nous concocter tout un party punk-trad.

Punk et folklore, comme larrons en foire dans l’univers Carotté : « Entre le punk et le trad, les tempos se ressemblent beaucoup. Pas besoin de jouer beaucoup plus vite parce que dans le folklore, c’est assez rapide, et l’énergie est là aussi, explique Médé. Après, il manquait rien qu’un petit kick de plus pour remonter ça. En plus, dans nos chansons, on va souvent trouver nos airs chantés à partir des mélodies du violon. Sont comme gravés dans notre cerveau, ces airs-là, parce qu’on écoutait ça déjà enfant — en tout cas, on écoutait ça par chez nous. Et on le sent, après la pandémie, les gens ont soif d’entendre ça. Y’ont envie de faire le party. C’est un peu ça, Carotté : un party comme à la maison, les musiciens assis dans un coin, on joue et on s’amuse. Ça vient chercher le monde. »

Troisième album

Médé et ses comparses ont peu joué cet été, sinon dans quelques festivals, dont une soirée avec les amis de Groovy Aardvark, puisque son bassiste et chanteur, le légendaire Vincent Peake, a réalisé les trois albums de Carotté. Le petit dernier se nomme Glouton gluten et brasse à nouveau les mêmes bons ingrédients, les mêmes thèmes — la bonne bouffe (Une bonne poutine, Soupe à l’oignon, Bines à m’lasse), la boisson (À soir on sort), la fumette (SQDC), les plaisirs de la vie, en somme ! — avec des textes truculents, chantés par Éric Roberge.

Un troisième album très précisément aussi délirant que les deux précédents. Nouveaux airs, même esprit. Innover d’un album à l’autre ? « Non, répond catégoriquement Médé. Non, non, non, c’est très important. Carotté, c’est ça, comme une bonne vieille sauce à “spag” : quand c’est bon, tu ne changes rien, pis si t’as pas aimé les deux premiers albums, t’aimeras pas le troisième », qui compte néanmoins sur un invité de marque en la personne de Denis Côté, l’accordéoniste en chef de la Soirée canadienne, le rendez-vous télévisé des musiques traditionnelles québécoises autrefois présenté à Télé-Métropole.

Non seulement Carotté rend-il hommage à son animateur (de 1960 à 1983) Louis Bilodeau (sur Louis Bilodeau Blues), mais le groupe a réinterprété avec monsieur Côté son indicatif musical de la populaire émission télévisée, devenu Soirée Carotté. « On aime beaucoup faire ça, emprunter des bouts de chansons du terroir qu’on a beaucoup écoutées, ou qui sont parfois moins connues, en changeant les paroles — ce qui se faisait beaucoup dans le temps, les airs voyageaient, mais d’un village à l’autre, le texte était différent. »

« Le terroir musical, c’est aussi important que de bien manger », ajoute Médé, ardent défenseur des produits locaux, qui déplore aujourd’hui que l’agriculture québécoise ne tienne « qu’à un fil » en raison des conditions économiques oppressantes. « On s’aperçoit aujourd’hui que l’agriculture est laissée à elle-même depuis une cinquantaine d’années, mais on n’en entend pas parler. Les gens vivent au jour le jour et ne s’imaginent pas que demain, elle pourrait disparaître. Si on cesse de cultiver nos propres produits, un jour, ça coûtera une fortune de les faire venir ici. C’est la base, l’agriculture, et on l’a oublié. Il faut appuyer ceux ici qui nous nourrissent. »

Glouton gluten, de Carotté, sera en vente le 4 novembre, sur étiquette Slam disques. Le groupe sera en concert le 5 novembre, à 20 h, au Club Soda, avec Groovy Aardvark et B.A.R.F. Le festival Coup de coeur francophone se déroule jusqu’au 13 novembre.