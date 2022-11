Fausses notes dans l’éducation musicale au Québec

La musique en a assez de jouer à l’arrière-scène dans les écoles du Québec. Un sommet sur l’enseignement de cet art, tenu mercredi dans la capitale nationale, a permis au milieu musical de faire choeur pour dénoncer le statut de parent pauvre réservé à la musique dans le réseau de l’éducation.

Dans plusieurs écoles, la musique ne figure pas aux programmes. Dans d’autres, elle s’enseigne dans des locaux inadéquats — ou qui n’existent tout simplement pas.

« J’ai déjà fait ça, enseigner la musique dans la cafétéria, raconte Stéphane Proulx, enseignant de musique à temps plein et président de la Fédération des associations de musiciens éducateurs du Québec. Les cuisinières préparaient les gâteaux au chocolat à côté, les élèves devaient tasser des pelures de banane pour faire de la place à leurs instruments. »

Cette réalité n’est qu’un des symptômes d’un déclin amorcé au tournant du siècle, selon Valérie Peters, professeure titulaire à la Faculté de musique de l’Université Laval. Manque de financement, détérioration des conditions de travail, absence de volonté politique de faire rayonner l’éducation musicale : les constats, réunis dans un livre présenté lors du sommet, font consensus ; l’heure est désormais à la mobilisation pour qu’on change de refrain.

« Il y a urgence », indique Stéphane Proulx, car la situation, déjà difficile avant la pandémie, souffre désormais d’une pénurie de main-d’oeuvre qui touche tous les maillons de la chaîne de formation musicale.

« Nos enseignants sont de plus en plus jeunes et de moins en moins engagés, explique Julie Quimper, directrice générale de l’École de musique du Bas-Saint-Laurent. Ils préfèrent faire 15 heures de plonge au resto que 15 heures d’enseignement en musique. La paie est à peu près la même et le métier, peu valorisé. »

Une initiation inadéquate

Il importe de donner un coup de barre, croit le Conseil québécois de la musique (CMQ), surtout à l’heure où les plateformes numériques, en offrant des millions d’oeuvres à écouter pour un prix dérisoire, contribuent à dévaluer la création musicale et le long apprentissage qui la rend possible.

« Avec la situation dans les écoles publiques, on considère que ce qui est offert aux étudiants, c’est une initiation absolument inadéquate pour former la relève professionnelle, souligne Dominic Trudel, directeur général du CMQ. Pour un jeune qui a des aptitudes et qui souhaite apprendre et perfectionner son apprentissage musical en lien avec un instrument, il doit absolument se tourner vers le privé. »

Pourtant, les bienfaits liés à l’éducation musicale ne sont plus à prouver, maintient la professeure Peters. Les bénéfices sont multiples et aussi cérébraux, physiques, émotifs que sociaux. « Même avec les personnes âgées, c’est le jackpot, ajoute-t-elle. À une époque où la population vieillit et où le déclin cognitif s’accentue, l’apprentissage de la musique relève presque d’une mission de santé publique. »

Plusieurs, au sommet, ont rêvé que la musique gagne une place aussi importante que l’éducation physique dans les écoles québécoises. « Le sport a réussi à convaincre tout le monde qu’il était essentiel, et pas seulement un passe-temps qui fait du bien, dit Dominic Trudel. Pourquoi ce ne serait pas aussi le cas avec la musique ? »

Cette ambition semble encore loin de devenir une réalité, déplore toutefois Valérie Peters. Pour élaborer le Lab-École, qui doit servir de modèle aux établissements d’enseignement de demain, conclut-elle, les concepteurs ont produit 75 esquisses pour le gymnase — et aucune pour le local de musique.