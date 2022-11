La SODEC offrira un million de dollars par an aux autoproducteurs

Longtemps accusée d’ignorer les artistes qui s’autoproduisent, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) a annoncé lundi une aide d’un million de dollars par an pour les trois prochaines années afin de venir en aide à ceux qui choisissent cette voie, à l’écart des grandes maisons de disques.

Un rapport commandé par la société d’État et réalisé par la firme Nordicity conclut que le phénomène a bel et bien pris de l’expansion au cours des dernières années. De plus en plus d’artistes choisissent de s’autoproduire d’une façon ou d’une autre, alors que l’industrie musicale est complètement différente de l’époque où la vente de disque était la principale source de revenu des artistes.

L’étude conclut que les artistes sont moins dépendants des grandes entreprises pour la production de matériel. Elle note également une certaine méfiance à l’égard de l’industrie à la suite de mauvaises expériences.

Or, plusieurs n’étaient pas admissibles aux programmes de la SODEC, qui comme son nom l’indique, s’adressent aux « entreprises culturelles », et non aux particuliers. Certes, une bonne part des autoproducteurs sont incorporés, mais ils ne répondaient pas aux critères de la SODEC.

La société d’État corrige le tir avec une aide de trois millions répartie sur trois ans. « On se réjouit qu’on reconnaisse enfin que l’autoproduction n’est pas un modèle d’affaires marginal, que ça fait partie de la réalité. […] Maintenant, le défi, c’est que ces nouveaux programmes soient adéquats et bien ciblés », a réagi David Bussières, le président du Regroupement des artisans de la musique (RAM), qui a aussi participé à cette large étude, avec l’ADISQ entre autres.

Il y a deux semaines, des voix s’étaient à nouveau élevées dans l’industrie pour faire part de leur impatience à ce qu’un programme visant les autoproducteurs soit mis en place. Celui-ci devrait finalement bel et bien voir le jour en 2023.