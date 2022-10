Au beau milieu de «Beau Dommage»

Louons le Seigneur. Des anneaux. C’est en effet au réalisateur Peter Jackson et à son équipe de magiciens que nous devons l’extraordinaire et inimaginable coffret Revolver, qui arrive en magasin aujourd’hui même (pas loin du Beau Dommage, on gage ?).

Justification de l’émoi : grâce à lui, Giles Martin, fils de sir George, a pu remixer le révolutionnaire

Revolver de 1966 à partir de bandes multipistes… qui n’existaient plus. Explication du miracle : ce mage de Peter a fourni les outils mis au point pour son documentaire The Beatles: Get Back, diffusé à Disney+ l’an dernier, une technologie de pointe qui, pour la première fois, permet de prendre un mixage et d’en extraire séparément, instrument par instrument, voix par voix, les éléments constitutifs de départ. Le procédé appartient à Jackson, et personne d’autre que lui n’en a profité depuis, jusqu’à ce que l’occasion se présente pour… les Beatles.

Entendre les pistes de Revolver différemment situées dans l’espace est une expérience hallucinante et révélatrice. Ça devait sonner comme ça en studio, se dit-on. Toutes les chansons y gagnent, enfin libérées de leur carcan de quatre pistes. La voix de John Lennon dans Tomorrow Never Knows est plus mystique, la batterie de Ringo plus immédiate, les bouts de rubans joués à l’envers voyagent dans la tête comme jamais auparavant. Même plongeon dans l’inconnu pour Yellow Submarine. Immédiateté poignante de la voix de Paul McCartney dans Here, There and Everywhere. Et ainsi de suite. Des heures de bonheur. On obtient AUSSI le mixage mono d’époque : fabuleux travail qui méritait de garder sa place.

S’ajoutent deux pleins disques de pistes de travail. Attendez de découvrir le premier état de Yellow

Submarine, chantée par John et jouée en version folk. On ne pouvait pas imaginer la beauté toute nue de Love You To sans sitar : maintenant, on peut. Entendre George Martin et le quatuor de cordes discuter de la pertinence du vibrato pour certaines notes d’Eleanor Rigby ? Rien de moins qu’historique. Émerveillement à tous les détours, 63 pièces durant. C’est Revolver, déjà au sommet de la plupart des listes d’albums essentiels de l’histoire du rock, en mieux.



Revolver Special Edition (Super Deluxe)

​The Beatles, Apple/Universal