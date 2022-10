«Num2Num», pataugeoire

La multi-instrumentiste Agathe Dupéré présente Num2Num, le deuxième EP de son projet musical solo, pataugeoire. Des mélodies rock planantes, une voix douce, presque spectrale, et des textes simples, mais toujours très emo, composent la formule magique de ce mini-album qui s’écoute en boucle — de préférence dans le silence, à la nuit tombée, pour mieux entendre chaque note, chaque accord. Num2Num est un disque consolatoire dans lequel on se plonge sans retenue pour trouver le réconfort nécessaire au chaos d’une mélancolie existentielle. Comme de la ouate, le premier morceau qui ouvre l’EP, est ainsi l’exacte description de l’état d’esprit, de la sensation physique même, qui nous gagne au fil de l’expérience sonore. Parfois teinté de grunge et de pop punk, l’ensemble proposé par pataugeoire nous permet de barboter et de nous laisser voguer sur la contemplation de notre nostalgie. En résumé, on pourrait comparer l’univers de pataugeoire à un amalgame inédit de ceux de Safia Nolin et de Sophia Bel, deux artistes avec lesquelles elle collabore par ailleurs en tant que bassiste.



Num2Num ★★★ 1/2 Rock pataugeoire, indépendant