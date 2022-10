«New Standards, Vol.1», Terri Lyne Carrington

En près de 35 ans de carrière, la compositrice, bandleader et professeure au Berklee College of Music Terri Lyne Carrington s’est imposée comme une autorité de la batterie jazz. Ce nouveau projet pourrait s’écouter comme la somme de son expérience, en tant que femme et musicienne dans un monde d’hommes et de compositeurs. Sur le strict plan de l’exécution, c’est la grande classe, la virtuose et son quintette comptant sur le jeu d’invités de marque — Ambrose Akinmusire, Ravi Coltrane, Dianne Reeves, entre autres — pour étoffer une proposition qui, sur papier, mérite déjà toute notre admiration. C’est que les onze compositions rassemblées sur ce bel album ont toutes été composées par des femmes, telles qu’Abbey Lincoln (Throw It Away, aux couleurs afro-latines) et Brandee Younger (Respected Destroyer, mettant en valeur le talent immense de la jeune flûtiste Elena Pinderhughes). Ce sont, professe Carrington, de « nouveaux standards » du jazz, un répertoire classique essentiellement composé par des hommes. Vivement la suite, sur disque.



New Standards, Vol. 1 ★★★★ Jazz Terri Lyne Carrington, Kris Davis, Linda May Han Oh, Nicholas Payton, Matthew Stevens