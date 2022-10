«Velveteen», Alicia Clara

L’autrice-compositrice-interprète montréalaise Alicia Clara offre quatre nouvelles chansons fignolées dans le menu détail. Le bon son de guitare et ses orchestrations planantes, le juste et joli motif de clavier, la batterie sèche et délicate, sa voix diaphane qui semble sourire un peu même lorsqu’elle nous chante le spleen — « If everything you said were true / Rest assured I’d vouch for you / But your prophecies turned sour and blue / No flowers no moon », chante-t-elle sur la pétillante Only Fools Wish for Love, après nous avoir raconté qu’elle a laissé mourir sa plante de soif en espérant le retour de l’été (I Let My Plant Die). La magnifique ballade In Ten Years et l’orchestrale chanson titre sont encore plus belles et touchantes ; depuis la sortie en février 2021 d’Outsider/Unusual, Clara a raffiné sa plume et précisé son univers dream pop, chaque nouvelle composition révélant son oreille sophistiquée et son pif pour les mélodies attendrissantes. Ça s’écoute en boucle !



Velveteen ★★★ 1/2 Pop Alicia Clara, Hot Tramp Records