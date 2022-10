«More is More»: les Shirley en veulent encore plus

Après une heure de conversation enjouée durant laquelle il fut entre autres question d’AC/DC, d’Alanis Morrissette et demansplaining, la chanteuse et guitariste Raphaëlle Chouinard a offert cette réflexion résumant l’esprit de More Is More, second album du groupe rock montréalais Les Shirley : « Ce que les gens aiment dans la musique, c’est l’authenticité, et la seule façon d’y arriver, c’est de faire ce que tu as envie de faire, au moment où tu le fais. »

More Is More a été enregistré en mai dernier, à l’issue de deux longues années de pandémie. Tout y est passé, les belles émotions comme les plus laides, sous la gouverne attentive de la réalisatrice Marie-Pierre Arthur, la « paire d’oreilles » dont le trio avait besoin pour aiguiller son rock classique sur de nouvelles pistes, comme l’entêtante chanson power pop aux tons new wave intitulée Get a Grip (aussi une des préférées de la bassiste Sarah Dion) ou la ballade quasi shoegaze Hands on the Wheel, sur laquelle le jeu linéaire, mais appuyé, de la batteuse Lisandre Bourdages nous plonge dans une transe.

Sur American Boy, en début d’album, et Nothing Compares plus loin, on aurait tendance à y reconnaître quelque chose de la pop-rock alternative d’Alanis Morrissette. « À 100 %, confirme Raphaëlle Chouinard. Au moment où j’ai composé cette chanson, un documentaire venait de paraître sur elle [Jagged, sur HBO]. Dedans, on racontait notamment sa première grande tournée, avec Taylor Hawkins [regretté batteur des Foo Fighters]. Ça m’a chamboulée. Quelle preuve d’affirmation c’était ! À l’époque, tout le monde l’étiquetait comme la chanteuse fâchée. » Sarah la coupe : « Alors que, quand Metallica lançait un disque, personne n’allait dire que James Hetfield était fâché ! » Raphaëlle a réécouté ensuite l’album Jagged Little Pill (1995), qui l’a « imprégnée ».

Elle s’entend, elle se sent, la remarquable évolution du trio depuis la sortie de son premier album,Forever Is Now, en mars 2021. « Thunderstruck[d’AC/DC], c’est sûr qu’on l’a écouté beaucoup », dit Sarah Dion à propos de l’affection des Shirley pour le rock classique, toujours admirablement présent à travers les onze nouvelles compositions du trio. « On flirte aussi avec la pop », ajoute-t-elle.

« Le premier album, on l’avait enregistré avec [les réalisateurs] Simon Kearney et Marc Chartrain, une expérience super cool, raconte Raphaëlle. Mais pour celui-ci, on s’est dit : au Québec, hormis en musique électronique, y’a tellement pas beaucoup de femmes qui s’affichent en tant que réalisatrices, ce serait cool d’en avoir une. Marie-Pierre n’avait jamais fait ça de sa vie, mais on lui a dit qu’elle serait bonne. »

« En fait, réplique Marie-Pierre Arthur, c’est une question de chapeau : réalisatrice, c’est le titre le moins clair du métier. J’ai participé à l’enregistrement de plein d’albums : il n’y a pas un réalisateur qui fait la même job. En fait, se choisir un réalisateur, c’est trouver quelqu’un qui complète bien ce qui existe déjà », une vision qui rejoint celle des Shirley, souligne Raphaëlle Chouinard. « Nous, étant donné la façon dont on travaille, nos enregistrements démo sont plus que de simples démos. Presque tout y est : l’ambiance, les couches d’instruments, le feeling. La chanson existe. Ce dont on a besoin ensuite, c’est un avis extérieur : c’est quoi, le feeling de Marie-Pierre, à la première écoute ? »

« D’après moi, ajoute Marie-Pierre Arthur, la raison pour laquelle il n’y a pas beaucoup de filles qui s’affichent comme réalisatrices, c’est parce qu’on n’a pas besoin du titre. Mon dernier album [Des feux pour voir, 2020], j’ai fini par dire que je l’avais coréalisé, parce que sinon, c’était comme si mon travail n’était pas considéré. »

Gestionnaires

« À la base, indique Lisandre Bourdages, on est trois amies qui aiment jouer de la musique ensemble. On s’est mises à donner des concerts, puis on a fait un album. Sauf que là, on nous demandait : “Ah, mais vous êtes un trio punk féministe ?” Attends un peu… C’est ça qu’on doit être ? »

Pouvait-on parler de cet excellent nouvel album sans aborder cette question ? Elle a surgi naturellement au fil de la conversation. « En ce qui concerne la place des femmes sur la scène musicale, il y a encore du travail à faire, et tant qu’à être sur la scène, on va la défendre. Mais on ne fait pas du “rock de femmes”. »

Marie-Pierre Arthur : « C’est du rock, puis c’est brut. Avoir du “edge”, ça n’appartient pas qu’aux hommes. » Raphaëlle en rajoute : « Le jour où on va arriver sur le stage et où ça ne sera plus un geste d’affirmation, on aura gagné quelque chose. Notre album est bon, c’est tout ce qui compte. »

« Quand même, on s’est rendu compte qu’on incarnait quelque chose pour beaucoup de filles, et on n’a pas le choix d’endosser ça », remarque Sarah Dion. Et Raphaëlle Chouinard d’ajouter : « Quand tu joues devant de jeunes filles et que tu vois le déclic dans leurs regards, elles qui se disent : “Oh shit, moi aussi je peux faire ça !”, c’est important. Cet été, [au festival] La Noce, des jeunes nous ont dit qu’elles pensaient à créer un band. Oui ! Fais-le, go ! Quand on était jeunes, il n’y avait pas beaucoup de modèles. » « Tu sais, ajoute la bassiste, Sarah Dion, il y a deux ou trois ans, les boys se disaient : “OK, on va se forcer pour engager des filles.” Aujourd’hui, c’est nous qui travaillons le plus ! »

Réunies dans le studio des Shirley en plein quartier Centre-Sud, Raphaëlle, Lisandre, Sarah et Marie-Pierre amènent la conversation sur les coulisses du métier. Raphaëlle Chouinard témoigne : « Quand j’avais 15 ans et que je m’imaginais devenir musicienne dans la vie, j’imaginais que je signerais avec une maison de disques et qu’on me donnerait de l’argent pour écrire des tounes et enregistrer un album. Oh, tabarnouche, c’est vraiment pas comme ça que ça se passe ! »

Les Shirley s’autoproduisent et se gèrent elles-mêmes, mais elles font affaire avec une agence de spectacle pour leurs tournées, ce qui demande un bon sens de la gestion. « On est dans le jus ben raide », lance Lisandre Bourdages qui, hors des Shirley, fait partie des groupes Comment Debord et, bien sûr, NOBRO, dans lequel joue aussi Sarah Dion (mais à la batterie, cette fois).

Raphaëlle Chouinard, musicienne pigiste à ses heures (Zoo Baby, Emma Beko), assume le rôle de gestionnaire des Shirley. « C’est comme ça qu’on roule : on arrive toujours avec de nouvelles idées et de nouveaux projets pendant qu’on surfe sur la vague d’un autre projet. Être musicienne en 2022, c’est pas juste écrire des tounes — ça, c’est peut-être 4 % de la job. Le reste, c’est de la gestion. »

« Je me souviens aussi d’avoir été dans quatre ou cinq projets en même temps tout en démarrant ma carrière solo… J’avais la langue à terre », se souvient Marie-Pierre Arthur.

Le moment où tout ça s’accumule, c’est du stock, mais Les Shirley en ont, de l’énergie, elles sont complètement dévouées à leur art.

More Is More Les Shirley, indépendant. Le groupe est en concert le 19 novembre à l’Anti Bar Spectacles de Québec, puis le 24 novembre au théâtre Fairmount.