Arcade Fire et les changements réclamés dans l’industrie culturelle

La tournée nord-américaine d’Arcade Fire débute jeudi soir, à Washington, et toujours plus de détenteurs de billets, mal à l’aise vis-à-vis les allégations de harcèlement et d’inconduites sexuelles visant le chanteur Win Butler, déplorent que les promoteurs ne leur accordent pas de remboursements. Cinq ans après #MoiAussi, de telles pratiques inflexibles sont remises en cause, alors que davantage d’enjeux éthiques similaires risquent d’émerger.

Une poignée de personnes a affirmé, sur les réseaux sociaux, s’être fait rembourser pour différents spectacles de la tournée. Mais d’après des centaines d’autres, l’entreprise américaine Live Nation, qui promeut les concerts, ne répond pas aux demandes de remboursement et minimise les allégations.

C’est ainsi que plus de 600 personnes ont signé la pétition de Maude Sills-Néron, une Québécoise accusant Ticketmaster — la filiale de Live Nation qui vend et distribue les billets — d’ignorer leurs demandes. Plus de 200 personnes en ont signé une autre, lancée par une certaine Emma Miller il y a près de deux mois, déplorant la même situation.

Des signataires de ces pétitions, ainsi que plusieurs autres internautes, affirment aussi vouloir obtenir un remboursement — sans succès — puisque Beck, qui devait assurer la première partie de la tournée nord-américaine, s’est désisté. Rappelons que la chanteuse Feist avait également largué la portion européenne de la tournée, exprimant son malaise quant aux allégations à l’endroit de Win Butler. Les spectateurs européens déçus n’ont pas été remboursés non plus.

Qui plus est, Live Nation et Ticketmaster n’ont pas répondu au Devoir. Evenko, promoteur du spectacle au Centre Bell prévu le 3 décembre prochain, a suggéré de contacter Live Nation, mais n’a pas voulu commenter la situation davantage. Cela demeure donc très tendue entre les promoteurs et leur public, mais Live Nation ne semble pas s’en formaliser.

Vers de « meilleures » pratiques ?

Selon François Colbert, expert en marketing des arts et directeur de la maîtrise en management des entreprises culturelles au HEC Montréal, une telle inflexibilité de la part de promoteurs pourrait s’avérer dommageable à long terme, surtout devant autant de contestation. « Evenko est responsable du Festival de jazz et du Festival Juste pour rire. Une telle attitude pourrait lui coller une mauvaise étiquette et rendre frileux son public ou les organismes subventionnaires », dit-il.

M. Colbert estime donc que « les clients doivent exiger un remboursement » puisque « ces compagnies-là font beaucoup d’argent, et que ce genre de situation fait partie des risques » qu’elles acceptent implicitement de prendre.

Le professeur croit même que les promoteurs tels qu’Evenko et Live Nation devraient clarifier, au moment de l’achat des billets, que des remboursements pourraient être possibles en cas de revirements de situation en raison d’enjeux éthiques comme des allégations de harcèlement sexuel : « C’est à l’avantage des promoteurs d’adopter de meilleures pratiques, considérant à quel point la question du harcèlement fait débat en ce moment ».

Maude Sills-Néron, qui a lancé l’une des deux pétitions exigeant un remboursement, est aussi de cet avis : « Le manque de réponse du groupe et le silence des promoteurs impliqués suggèrent une minimisation des allégations, un processus de décervelage (gaslighting) historiquement répété maintes et maintes fois contre les victimes d’agressions sexuelles ».

Selon M. Colbert, l’industrie doit donc faire preuve de « plus de sensibilité » à l’égard des enjeux de notre époque, notamment le consentement, alors que « plusieurs situations similaires émergent dans le domaine des arts ».