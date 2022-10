La rappeuse Backxwash, une sorcière pas comme les autres

Backxwash ferme un chapitre de sa tumultueuse vie en lançant vendredi soir His Happiness Shall Come First Even Though We Are Suffering, dernier album d’une trilogie autobiographique amorcée au printemps 2020 avec God Has Nothing To Do With This Leave Him Out Of It, album lui ayant valu le prix de musique Polaris quelques mois plus tard.

« Je ne peux pas continuer à parler de ma vie ainsi et de tout ce que j’ai dû traverser, alors ce nouvel album marque la fin » de ce cycle créatif, explique la musicienne trans, qui y a exorcisé les démons de son existence. Et ces démons n’auront qu’à bien se tenir vendredi soir dans la salle du Ministère, qui, promet Backxwash, deviendra un « théâtre de l’expression dans sa forme la plus radicale ».

Quiconque a déjà vu monter la rappeuse atypique sur scène en sera aussi convaincu. En concert, la musicienne montréalaise d’origine zambienne ne fait pas dans la demi-mesure, hurlant autant qu’elle rappe, fouettée par ses musiques mariant le rap au métal extrême — et, pour la première fois avec ce nouvel album, à la soul et à la musique classique. Sans blague.

Le plus métal

Il y a quelques mois, Backxwash nous prévenait sur Twitter, son canal de communication préféré, que le dernier album de sa trilogie serait aussi celui qui sonne le plus métal. Elle n’a pas tort, surtout sur la première moitié de l’album. Mais c’est aussi, paradoxalement, le plus accessible de sa discographie.

« Oui, je suis prête à dire que c’est le plus accessible, mais si on le compare à tout ce qui se fait ailleurs en musique, je ne suis pas certaine que ce soit si accessible que ça ! dit la rappeuse en éclatant de rire. J’avais simplement envie de jouer avec les formes musicales, pour me prouver que je suis capable de faire quelque chose de différent. »

Passé la brève introduction, les explorations sonores de Backxwash s’entendent derrière la batterie lourde de Vibanda (« Esprits », en nyanja, une des langues bantoues), alors que rôde un synthétiseur et qu’émerge un choeur chantant l’air célèbre (Lacrimosa) du Requiem de Mozart.

Sur la suivante, Nyama (« Démon »), le métal reprend ses droits, la musicienne ayant sollicité la chanteuse et guitariste Kate Davies, du trio métal extrême britannique Pupil Slicer, dont le nom suffit déjà à instiller l’horreur.

« J’avais composé ce rythme très métal, il suppliait qu’on lui appose un refrain chanté par une voix métal, raconte Backxwash, qui a découvert, puis contacté Pupil Slicer par Twitter. C’était tellement logique que le groupe soit sur cette chanson, je suis très reconnaissante qu’il ait accepté, étant fan de son travail. »

Pareille reconnaissance sera adressée aux quelques autres collaborateurs de l’album, Michael Go aux guitares, Morgan Page (qui fait dans « la musique industrielle-classique », nous apprend la rappeuse) et les MCs Sadistik, Ghais Guevara et Censored Dialogue, qui collaborait déjà au précédent album : « C’est comme [le rappeur] Pusha T, qui invite toujours Rick Ross dans ses projets, en faisant valoir qu’il lui donne toujours de bons couplets ! » précise Backxwash.

L’album se termine sur Mukazi (« Femme »), un rap étonnant en cela qu’il est livré sur une rythmique à base d’échantillon soul qu’aurait appréciée Jay-Z il y a 15 ou 20 ans — de la part de Backxwash, c’est de l’inouï. La rappeuse compare cette chanson étonnamment tendre à un épilogue, ou « la scène finale d’un film ». « [Le nouvel album] est une belle manière de clore ce chapitre puisqu’il raconte beaucoup d’histoires différentes, chaque chanson ayant son propre thème. »

Le premier album était une manière de présenter son personnage et ses conflits, explique Backxwash, alors que sur le deuxième, un peu plus biographique, « j’étais effrayée et en colère ». Ce nouvel album plonge encore plus loin dans ses souvenirs d’enfance, elle qui a grandi dans une famille pieuse et une société très conservatrice. Pour illustrer, disons, que la célébration de l’Halloween était plutôt mal vue…

Sujet à interprétation

Si la notion de Dieu et de tout ce qu’il lui a fait porter revient à nouveau dans les thèmes de l’album, on remarquera deux chansons présentant chacune une facette de l’identité de Backxwash : Juju (« Sorcellerie ») et Nfwiti (« Sorcière »). « Si je suis une sorcière ? C’est sujet à interprétation », répond-elle sur un ton mystérieux.

« En Afrique, l’idée de la sorcellerie doit être expliquée par l’époque de la colonisation, alors que nos pratiques spirituelles traditionnelles étaient considérées par les colons comme étant de la sorcellerie. Ainsi, traiter une femme de sorcière est quelque chose de péjoratif, mais en ce qui me concerne, c’est, au contraire, positif. Dans le contexte de mon album, les deux chansons symbolisent deux sentiments différents : Juju évoque le mauvais regard qu’on porte sur la sorcellerie, et Nfwiti symbolise notre force. »



L’album autoproduit «His Happiness Shall Come First Even Though We Are Suffering», de Backxwash, sera en vente le 28 octobre. Elle sera en concert au Ministère le même jour.