Le Quatuor Talich sans magie

Devait figurer ici ce jour une appréciation artistique de la production de Médée de Cherubini qui ouvrait samedi la saison des diffusions du Metropolitan Opera dans les cinémas. Hélas, les conditions techniques infligées dans notre salle (Cineplex Laval) rendent cet exercice impossible: son criard, nivelé en dynamiques, irréaliste dans les proportions (la flûte solo aussi forte qu’un chanteur), d’une spatialisation primaire (cantonné devant à gauche), déformé dans les timbres (aigus agressifs) et laminé dans les nuances.

Nous avons rapidement fui cette espèce d’«opéra de discothèque», où tout le monde semblait beugler. Il reste à espérer que l’incident soit isolé, mais le problème vécu pose un sérieux questionnement sur le libre arbitre des consommateurs empêchés par géoprotection de choisir leur mode de consommation entre Live in HD et Live at Home. Tout mélomane résidant dans une zone d’exclusion d’accès au produit à domicile est, de fait, à la merci du tact d’un projectionniste. Le lancement d’une saison cruciale n’était pas le moment de dérailler.