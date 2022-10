La joie musicale irradiante de Maurice Steger

Dans ces dix ou quinze dernières années se sont produits au Québec deux artistes hors normes, dont les concerts ont toujours eu quelque chose de vraiment particulier : le clarinettiste Lorenzo Coppola chez Arion et le flûtiste à bec Maurice Steger aux Violons du Roy. Steger est de retour cette fin de semaine et l’enchantement perdure.

Mélomanes de la ville de Québec, ne manquez pas cela. Maurice Steger et vos Violons du Roy s’en viennent au Palais Montcalm, samedi à 19 h 30 et dimanche à 14 h.

La musique avec Steger est synonyme de joie. Le flûtiste et chef a l’air de réinventer Vivaldi dans l’instant. Parfois, il brode un dialogue avec la violoniste Pascale Giguère dans « Il Gardellino ». « Il Gardellino », cela signifie « Le chardonneret », et quand Maurice Steger se prend pour un oiseau, tout peut arriver.

Aiguisé et théâtral

Et c’est bien cela qui est saisissant : comme avec le clarinettiste Coppola, tout peut arriver ; l’imagination est féconde, mais elle sert la musique et des oeuvres sans les déformer.

Évidemment, comme il est un grand musicien, Maurice Steger fait les choses avec le plus grand sérieux. On s’en doute dans le Concerto a cinque op. 10 n° 4 d’Albinoni en ouverture, articulé et énergique. On en a la preuve avec une version ferme, aiguisée et théâtrale d’un chef-d’oeuvre de Vivaldi : le Concerto op. 3 n° 11 (RV 565). On y remarque, par exemple, l’intensité dans l’extinction des mouvements.

Dans le fameux Concerto « La Notte » de Vivaldi, c’est la Largo central qui est renversant. La transition qui y mène est tout simplement géniale, et Steger la reproduit quasiment tel quel pour créer un pont avec Singing Garden in Venice de Toshio Hosokawa, composé principalement autour de réminiscences de ce Largo. Le simple bruit d’écoulement d’eau fait le lien entre les sections. Cette oeuvre méditative opère une intéressante coupure avant « Il Gardellino ». Pour mémo : Hosokawa n’est pas le seul à s’être intéressé au son des éléments tels que l’eau. C’est aussi une préoccupation de Tan Dun (Water Concerto) et de Sofia Goubaïdoulina.

Le programme équilibrait bien les prestations de Steger en tant que chef et en tant que soliste, et la soirée fut enthousiasmante, avec des musiciens des Violons du Roy emportés par le charisme de cette boule d’énergie.

Un jardin à Venise avec Maurice Steger Albinoni : Concerto à 5 en sol majeur, op. 10 n° 4. Locatelli : Concerto grosso en do mineur, op. 1 n° 11. Marcello : Concerto à 5 en fa majeur, op. 1 n° 4. Hosokawa : Deux mouvements de Singing Garden in Venice. Vivaldi : Concerto pour deux violons et violoncelle en ré mineur, op. 3 n° 11, RV 565. Concerto pour violon, RV 375 (transcr. pour flûte à bec). Concertos pour flûte à bec op. 10 n° 2 « La Notte » et n° 3 « Il Gardellino ». Les Violons du Roy, Maurice Steger, flûte à bec et direction. Salle Bourgie, vendredi 21 octobre. Reprise à Québec samedi soir et dimanche après-midi.