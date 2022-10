Les petits délices des Trois Accords

On découvre un nouvel album des Trois Accords avec la même excitation que lorsque, enfant, on déversait sur la table de la cuisine le contenu de notre citrouille en plastique après avoir passé l’Halloween, en classant nos bonbons par préférence. Soyez sans crainte, des bonbons, il y en aura pour tous les goûts sur Présence d’esprit, le septième du groupe.

« On aime bien annoncer plus tard la tournée pour un nouvel album, ça laisse le temps aux fans d’apprendre les chansons par coeur », indique le batteur Charles Dubreuil. « Ce qu’on aime, c’est quand les gens chantent. C’est une grosse partie du fun de venir nous voir, je pense. Sinon, on perd quelque chose en commençant trop vite la tournée, les gens sont comme en apprentissage — on les sent comme des chevreuils » fixant des phares allumés lorsqu’ils entendent les chansons récentes.

La manoeuvre a une autre fonction : laisser le temps aux Trois Accords de remanier la liste des chansons à jouer devant public, ce qui signifie devoir laisser quelques chéries de côté, des décisions difficiles à prendre, échappe Simon Proulx, chanteur et principal compositeur : « Sans joke, c’est un deuil chaque fois — que les chansons aient été des simples ou non. Activité de groupe [sur Beaucoup de plaisir, 2018], c’est une de nos préférées, et pourtant une des moins connues de l’album. C’est difficile à expliquer, mais bon, on aura des choix à faire. »

Bientôt une tournée anniversaire ?

Osons faire cette suggestion : puisque 2023 marquera le 20e anniversaire de la sortie du premier album des Trois Accords, Gros Mammouth Album Turbo (avec les fondatrices Hawaïenne, Loin d’ici et Saskatchewan), pourquoi pas une série de concerts constituée uniquement de chansons obscures ? Autour de la table, les quatre musiciens sursautent : la tournée anniversaire, ils n’y avaient même pas pensé.

Simon a soudainement un souvenir : « C’est vrai, ça va faire vingt ans qu’on a joué pour le radiothon de CISM ! » Et depuis, une quantité phénoménale de succès, faisant des Trois Accords l’un des groupes québécois les plus rassembleurs, transgénérationnels, et constants, chaque chanson à déballer comme lorsqu’on déniche une mini-Kit Kat parmi les petits sacs de chips nature et les sucettes pâles que nous distribuent les radios commerciales.

Même si, avec cette constance, s’installe une sorte de prévisibilité : « J’avoue qu’on ne s’assoit jamais avant la production d’un disque pour se demander quelle direction musicale on prendra », admet Simon, reconnaissant du même souffle que Les Trois Accords n’ont pas assis leur réputation avec des virages stylistiques prononcés ou inattendus. Lui-même ne sait pas trop comment décrire la forme musicale de Présence d’esprit.

« On n’a jamais eu ce genre de discussion, genre : Ce sera notre album… électro ! L’évolution est plus naturelle, parce qu’on s’intéresse à plein de musiques, alors ça change souvent l’instrumentation dans les arrangements. Par exemple, y’a full de Moog sur l’album parce qu’on est tombés dessus et on trouvait ça le fun. Après, on ne pense pas à un style général pour l’album : chaque chanson est abordée individuellement. »

Une chanson, un style

Faisons le tri, alors ! Pierre-Luc Boisvert, bassiste : « On a des surprises, parfois. Sur Joie d’être gai [2015], y’a la chanson Les dauphins et les licornes, une toune weird, longue, avec une forme étrange, pas une chanson sur laquelle on aurait misé pour être une des plus grosses du concert. » Charles : « On a toujours la même réflexion à chaque album, mais sur [Présence d’esprit], je pense qu’Internet va rester » dans le coeur des auditeurs. Vedette pop aussi, qui, comme Internet, passe presque dans son texte pour un commentaire (à défaut d’une critique) social, ce que le groupe a toujours évité dans sa carrière.

« Sans joke, quand on fait les albums, on ne sait jamais laquelle touchera les gens — c’est pour ça que y’a jamais de fillers », des chansons servant à remplir l’album, souligne Simon Proulx. Alexandre Parr, guitariste, est quant à lui d’avis que Pâté chinois, « si je me fie à ma mère et à mes amis, on va la jouer souvent, ça devrait être un bon succès ».

Maman a sans doute raison : cette chanson est magnifique. Sobre, un motif de guitare électrique, quelques notes de basse et de tambour, un orgue beatlesque, le ton intimiste, tout en retenue, de Simon Proulx. Et son texte, ses images, la tendresse qui s’en dégage ! Quel bon flash !

Un Pâté chinois servi au milieu de l’album, « comme un pont entre les deux faces », imagine Charles Dubreuil. Une chanson née en deux temps, l’assemblage de deux réflexions, de deux événements survenus dans l’entourage de Simon Proulx. « Quand je l’ai jouée aux gars la première fois, personne ne savait comment réagir, parce que nous tous vivions des affaires chacun de notre côté. » « On a pogné de quoi ! » l’interrompt Charles Dubreuil, qui, au moment de cette première audition, s’est levé pour faire un câlin à Simon Proulx. « Une affaire qu’on n’avait jamais vécue dans le band. »

Présence d'esprit Les Trois Accords