«Momentum EP», Poirier

Deux ans après avoir exploré une forme de chanson dansante mais aux tempos modérés, sur l’album Soft Power, le compositeur, remixeur et DJ Poirier nous invite à investir à nouveau les planchers de danse avec ce pimpant mini-album à moitié chanté par les invités Waahli et Sandra Bella, cette dernière se dissimulant derrière deux noms de scène, Angel Wings (qui s’inspire du succès 212 d’Azealia Banks sur Leader) et Ms. Bella. Du hip-hop expérimental au soca/dancehall, Poirier s’est intéressé ces dernières années aux différentes saveurs afrobeats apparues depuis le Nigeria, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Sud — le son amapiano transpire du tempo plus doux bondissant derrière la voix de Waahli sur Teke Fren, interprétée en créole, alors que le petit motif de synthé de Shake Mama (avec Ms. Bella, la version instrumentale donnant le nom au EP) rappellera plutôt le style de la scène Bacardi house/kwaito de la même contrée. Le groove de Royal Royal ne cache pas ses origines congolaises — contagieux, tout ça !

Momentum EP ★★★ 1/2 Électronique Poirier, Novisa