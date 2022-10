«Stay Close to Music», Mykki Blanco

Elle n’aurait pas pu nous donner de meilleur conseil. Dans son dernier album, la rappeuse américaine transgenre et militante Mykki Blanco nous enjoint de garder près de nous la musique, d’en faire notre alliée. La douzaine de morceaux qui composent l’éloquent Stay Close to Music ondulent d’un hip-hop corrosif, avec la pièce d’ouverture Pink Diamond Bezel, à quelque chose de plus pop mais aussi saisissant. En témoignent Your Love Was A Gift et Family Ties, pièces auxquelles Diana Gordon et Sam Buck, ainsi que Michael Stipe, ont respectivement contribué. Mykki Blanco s’enrichit de fait de ses multiples collaborations. French Lessons, avec Kelsey Lu et Anohni, et Ketamine, avec Slug Christ, font leur part pour faire véritablement décoller le disque vers des cieux envoûtants. Quant aux titres Your Feminism Is Not My Feminism, avec Ah-Mer-Ah-Su, You Will Find It, avec Devendra Banhart, et Carry On, avec Jónsi, ils planent sur Stay Close to Music tels des hymnes à l’affirmation de soi et à l’inclusion magnifiés par les touches personnelles des musiciens.





Stay Close to Music ★★★★ Hip-hop Mykki Blanco,

Transgressive Records