«The Car», Arctic Monkeys

Saisis, nous sommes, dès les premières mesures de la magnifique There’d Better Be a Mirrorball en ouverture de The Car d’Arctic Monkeys : ce climat amené par la cymbale jazz, les violons qui accompagneront l’orchestre au long de ce septième album, ce thème dramatique comme on en reconnaîtra d’autres à travers les neuf autres chansons, et la voix d’Alex Turner, transformé en crooner existentialiste disséquant l’amour, la vie de rock star (Big Ideas) et la célébrité. Quelle atmosphère, quel fossé sépare aujourd’hui Arctic Monkeys des effusions rock de ses premiers albums ! Il y a, dans ce révolutionnaire album, des flashs du plus tragique de l’oeuvre des Carpenters (Superstar, par exemple), du plus circonspect de Curtis Mayfield lorsque le groupe s’aventure vers le soul/funk sur I Ain’t Quite Where I Think I Am et Jet Skis on the Moat. Et des textes auxquels on s’attardera d’autant plus que la musique nous y invite : Turner possède une plume élégantissime, ses images riches, quoique parfois insondables, rappelant la prose d’un Dan Bejar (Destroyer), mais en plus calculé.

The Car ★★★★ Rock Arctic Monkeys, Domino