«Built Near The Water», Lulu Hugues

Bien sûr que c’est de la chanson blues, ce quatrième album de Lulu Hughes, comme les précédents, mais toutes voiles dehors. À grandeur d’horizon, à profondeur de forêt, du blues de clairière avec de la lumière. L’instrumentation est distribuée d’un bout à l’autre de cette grande scène, les choeurs proviennent de partout, les arbres servent d’arches à cette cathédrale de musique. La voix de Lulu Hughes habite l’espace sans l’envahir, chaque note porte et résonne. Rick Hughes et Dan Georgesco sont là, bien évidemment, le grand ralliement des forces vives inclut Pierre Fortin, Alex McMahon et Dan Thouin. La belle équipe. Et Lulu chante le rock rollingstonien du grand départ (On My Way) avec la même détermination tranquille que les Bee Gees (How Can You Mend a Broken Heart) : c’est à la fois l’album du combat et de l’acceptation, de la beauté qui l’emporte sur la maladie, à tout le moins le temps de l’écoute. Un temps à rallonge. Il suffit de laisser le disque jouer en boucle. Et tout renaît.



Built Near the Water ★★★ 1/2 Blues-rock Lulu Hughes,

