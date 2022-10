«From Afar», Víkingur Ólafsson

Si vous ne vous êtes pas endormis à la plage 3, Víkingur Ólafsson vous offre du Kurtág à la 4e pour vous réveiller. Des plages, il y en a 22, et si vous avez envie de dormir, vous pouvez vous refaire… Nous avons été jusqu’ici bon public pour le pianiste islandais, mais il y a un moment où certains artistes tendent à se caricaturer. Pour le chef Sergiu Celibidache, c’est arrivé à la fin des années 1980. Alors septuagénaire, il s’engluait dans des tempos censés accéder au Graal musical. Víkingur Ólafsson a 38 ans : il nous en reste du « Lexomil sonore » à avaler ! Le créneau de Víkingur Ólafsson, c’est l’infinitésimal, le piano caressé à la plume d’oie. Jusqu’ici, cela participait de la poésie de son jeu. Dans From Afar, cela devient le substrat. Ce CD est un médicament, quelque part entre le tranquillisant et le somnifère. À ce titre, il est très efficace… sauf pour les gens que ça énerve ! La chose vire à l’horreur ou au gag lorsque, sur un deuxième CD, le même programme est proposé sur un piano droit, desséché et artificiellement réverbéré.

From Afar ★★ Classique Oeuvres de Bach, Schumann, Kurtág, Bartók, etc., V. Ólafsson,DG 4861681