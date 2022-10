«Feels Like Home, Songs From The Sonoran Borderlands», artistes divers

C’est d’abord un livre, où Linda Ronstadt retrace les origines de son parcours musical. Un livre où elle explique très précisément comment telle ou telle chanson a contribué à former sa manière, ses inflexions, comment ces airs fondateurs — le plus souvent mexicains — se sont mêlés ensuite au folk américain, à la chanson populaire. Ce disque se veut en cela un complément. La famille musicale de l’interprète participe à la démonstration (Ry

Cooder, David Hidalgo, Jackson Browne avec le groupe néo-trad Los Cenzontles), Linda elle-même choisit quelques titres dans son répertoire existant, seule ou en duo (l’exquise I Never Will Marry, avec Dolly Parton, Across the Border avec Emmylou Harris). À la famille de musique s’ajoute la véritable famille Ronstadt, d’origine germano-

mexicaine, dont les survivants et les descendants sont encore actifs sous l’appellation P.D. Ronstadt & The Co. La vérité est que l’album se suffit à lui-même : en écoutant, on comprend tout.

Feels Like Home — Songs From The Sonoran Borderlands ★★★★ Compilation Artistes divers,

Putumayo